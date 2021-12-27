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27.12.2021 19:23
Рубрика: В мире

Шанхайский народный суд разработал прокурора на основе ИИ

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
Шанхайский народный суд в КНР заявил, что разработал прокурора на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может предъявить обвинение с точностью 97 процентов на основе устного описания судебного дела.

Для подготовки ИИ к судопроизводству было использовано 17 тысяч дел, рассмотренных в период 2015-2020 годов. Для того чтобы сделать вывод о виновности или невиновности, ИИ использует "тысячи характерных черт".

Фото: iStock
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Предполагается, что "цифровой прокурор" поможет снизить нагрузку на живых прокуроров, а в некоторых случаях - даже заменить обвинителей на процессе. В числе случаев, которые может рассматривать ИИ, - нарушение ПДД, мошенничество с кредитными картами, азартные игры, а также скандалы и ссоры. При этом для использования "цифрового прокурора" не нужны отдельные мощности, хватит даже обычного настольного компьютера.

Впрочем, скептики полагают, что искусственный интеллект может оказаться в отдельных случаях скорее вреден, чем полезен, поскольку он может ошибаться в сложных делах. К тому же с учетом быстро изменяющейся социальной среды заложенные в него сведения, скорее всего, быстро устаревают. Впрочем, сторонники цифровизации судопроизводства ссылаются на то, что это не первый опыт применения ИИ в данной сфере. Прокуратура КНР ранее начала применять ИИ для того, чтобы оценить весомость улик и то, насколько подозреваемый в совершении преступления может быть опасен для общества. Кроме того, в Китае с 2018 года проходят эксперименты по использованию "цифровых судей", которые также призваны снизить нагрузку на человеческий персонал, избавив его от текучки.

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