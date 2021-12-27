"Шереметьево" отчиталось перед ФАС по сделке с "Библио-Глобусом"

Аэропорт "Шереметьево" отчиталось об исполнении предписания Федеральной антимонопольной службы по сделке о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В сентябре ФАС удовлетворила ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" о приобретении 75% доли в уставном капитале ООО "Туроператор БГ". При этом служба предписала аэропорту соблюдать равные условия как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с "Библио-Глобусом", так и для тех, которые работают с другими туроператорами.

В декабре аэропорт отчитался о том, что разработал и принял внутренний акт, регламентирующий процесс предоставления услуг главным оператором. Этот документ вместе с предписанием ФАС был направлен во все организации, входящие в группу компаний АО "Международный аэропорт Шереметьево".

"Установлено, что в четвертом квартале 2021 года аэропорт соблюдал предписанные требования о недопущении необоснованных отказов при рассмотрении заявок авиаперевозчиков на выделение слотов на рейсы, гарантированном соблюдении единой ценовой политики и предоставлении равного доступа ко всем объектам инфраструктуры", - подчеркнули в ФАС.