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27.12.2021 09:45
Рубрика: Экономика

"Шереметьево" отчиталось перед ФАС по сделке с "Библио-Глобусом"

Текст: Василий Кошкин

Аэропорт "Шереметьево" отчиталось об исполнении предписания Федеральной антимонопольной службы по сделке о покупке доли в туроператоре "Библио-Глобус". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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В сентябре ФАС удовлетворила ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" о приобретении 75% доли в уставном капитале ООО "Туроператор БГ". При этом служба предписала аэропорту соблюдать равные условия как для авиаперевозчиков, сотрудничающих с "Библио-Глобусом", так и для тех, которые работают с другими туроператорами.

В декабре аэропорт отчитался о том, что разработал и принял внутренний акт, регламентирующий процесс предоставления услуг главным оператором. Этот документ вместе с предписанием ФАС был направлен во все организации, входящие в группу компаний АО "Международный аэропорт Шереметьево".

"Установлено, что в четвертом квартале 2021 года аэропорт соблюдал предписанные требования о недопущении необоснованных отказов при рассмотрении заявок авиаперевозчиков на выделение слотов на рейсы, гарантированном соблюдении единой ценовой политики и предоставлении равного доступа ко всем объектам инфраструктуры", - подчеркнули в ФАС.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС Компании Авиация Аэропорт Шереметьево

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