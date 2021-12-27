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Рубрика: В мире

Швейцария готова принять у себя саммит Россия - НАТО

Текст: Константин Волков

Швейцария готова, если возникнет необходимость, принять у себя саммит Россия - НАТО, запланированный на 12 января. Об этом заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД Швейцарии) Валентин Кливаз.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются​​​. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч", - цитирует РИА Новости слова Кливаза.

Ранее генсек НАТО и председатель Совета Россия - НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении созвать совещание Совета НАТО 12 января 2022 года.

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