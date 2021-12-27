В Италии сослуживцы подарили коллеге по фабрике год работы

Накануне католического Рождества в итальянской провинции Лоди (область Ломбардия) с пожилым сотрудником фабрики Альфредо Лупи случилось настоящее чудо. Несмотря на непростые коронавирусные времена, он убедился на личном примере в том, что мир не без добрых людей. Его коллеги проявили небывалую солидарность, благодаря которой мужчина сможет спокойно уйти на заслуженный отдых. Альфредо пришел на предприятие Senna Inox по производству фармакологического оборудования 19 лет назад. Все эти годы трудился верой и правдой, пока в его жизнь неожиданно не ворвалась болезнь. Мужчина страдает когнитивной инвалидностью, которая ускоряет старение. Недуг прогрессирует с каждым днем.

"Из-за болезни он выглядит на 70 лет, но в душе наш Альфредо большой ребенок. Его невозможно не любить. У него всегда в копилке есть хороший анекдот и подарочки на праздники. Он никогда не проходит мимо, не поздоровавшись и не обнявшись", - рассказал о Лупи владелец предприятия Пьетро Сенна.

Однако после недавнего посещения Пенсионного фонда (INPS) выяснилось, что 64-летний Альфредо Лупи больше не в состоянии продолжать работать, но и на пенсию рассчитывать он также не может. По итальянским законам на нее имеют право претендовать лишь те граждане, которые платили отчисления в течение по меньшей мере 20 лет. Получается, что Альфредо не хватило всего одного года. Подобная несправедливость возмутила коллег Альфредино (так его ласково называют на рабочем месте), которого на предприятии воспринимают не иначе как отца, дедушку, брата и дядю. Они не стали молча смотреть на происходящее, решив ответить на его доброту конкретными действиями и сделать ему на прощание красивый и неожиданный подарок.

Недолго думая, 50 сотрудников фабрики при поддержке руководства скинулись, пожертвовав в пользу Лупи своими отпусками. Предварительно все просчитав, кто-то выделил с собственного плеча 15 дней, кто-то 20, а некоторые не пожалели и 30. В итоге набралось 246 отпускных дней. Согласно условиям контракта Альфредо Лупи, они эквиваленты 433 дням. Если их разделить на 22 рабочих дня в месяц, получится 20 месяцев отпуска, в течение которых он будет формально числиться сотрудником фабрики.

"Этих отчислений хватит с лихвой, чтобы в 67 лет Альфредо Лупи получил свою пенсию по старости", - пояснил хозяин предприятия.