Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 422-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности""

Принят Государственной Думой 7 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в абзац второй пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 148; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2011, N 1, ст. 16; 2016, N 27, ст. 4160, 4238) изменение, дополнив его после слов "сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации," словами "сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации,".

Президент Российской Федерации В. Путин