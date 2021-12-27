Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 427-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3533; 2005, N 1, ст. 13, 45; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 10; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 31, ст. 3438; N 45, ст. 4641; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 46, ст. 5553; 2008, N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; 2011, N 1, ст. 10, 23; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290; N 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208; N 27, ст. 3454, 3465, 3470; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2326, 2327, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4220, 4228, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6636; N 52, ст. 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3945; N 29, ст. 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710; N 51, ст. 7250; 2016, N 1, ст. 11, 59, 63; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1491; N 14, ст. 1911; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2457; N 22, ст. 3069; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 52, ст. 7919; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4825, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1218; N 23, ст. 2918; N 25, ст. 3161; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4121, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2020, 2029; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 70; N 9, ст. 1461, 1466; N 11, ст. 1701; N 15, ст. 2431; N 18, ст. 3046; N 24, ст. 4222, 4223; N 27, ст. 5060, 5111) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 8.5 после слов "статьи 8.50" дополнить словами ", статьей 8.51";

2) в абзаце первом части 3 статьи 8.21 слова "или аппаратуры -" заменить словами "или аппаратуры, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.51 настоящего Кодекса,-";

3) главу 8 дополнить статьей 8.51 следующего содержания:

"Статья 8.51. Нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

1. Невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля с нарушением требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Примечание. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несет административную ответственность как юридическое лицо.";

4) часть 2 статьи 23.1 после слов "статьи 8.50," дополнить словами "частью 3 статьи 8.51,";

5) часть 1 статьи 23.29 после цифр "8.50," дополнить цифрами "8.51,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин