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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 431-Ф3 "О внесении изменения в статью 40 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации""

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 9 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую статьи 40 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2005, N 19, ст. 1749; 2012, N 47, ст. 6389; 2013, N 27, ст. 3439; 2016, N 27, ст. 4244; N 52, ст. 7500; 2019, N 27, ст. 3532; 2020, N 52, ст. 8586) изменение, заменив слова "300 тысяч рублей" словами "387 тысяч рублей".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин