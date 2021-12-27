Тату-салоны Европы готовятся к новым запретам ЕС на использование чернил

Большинство веществ, входящих в чернила для тату-шприца, которые используются в сотнях салонов Европы, в ближайшее время будут запрещены в соответствии с правилами надзорных органов Евросоюза.

С 4 января 2022 года использование более 4000 опасных, но ранее не регулируемых химических веществ в чернилах для татуировок будет запрещено в соответствии с так называемым европейским законодательством REACH. Запрет, в частности, распространяется на несколько ингредиентов, таких как изопропаноловый спирт, который, по словам поставщиков чернил, входит в состав большинства пигментов на рынке. Татуировщики опасаются, что новые правила убьют их бизнес, сообщает издание Politico.eu. По их словам, производители не спешат разрабатывать замену чернилам, которые, как они опасаются, могут не иметь такой же яркости и долговечности. После почти двух лет неопределенности, вызванной пандемией, многие тату-салоны возмущены дополнительной неразберихой и бременем новых ограничений. В дополнение к канцерогенным, мутагенным и репротоксическим (CMR) веществам, новые правила также распространяются на раздражители кожи, вещества, которые "вызывают коррозию или повреждают глаза", и другие химические вещества, содержащиеся в косметических продуктах.

На данный момент научные исследования не доказали, что краски для татуировок вызывают рак. Ученые установили, что некоторые вещества, содержащиеся в чернилах для татуировок, обладают канцерогенными свойствами, но их прямая связь с онкологическими заболеваниями не установлена. В докладе европейских органов здравоохранения от 2012 года говорилось, что любую связь между раком кожи, возникающим при татуировках, "следует рассматривать как случайное совпадение". Другой доклад от 2016 года утверждает, что побочные реакции "относительно редки" и "в целом непредсказуемы" и, как правило, спровоцированы иммунной системой или кожными инфекциями. Долгосрочное воздействие татуировок на человеческий организм никогда не исследовалось, объясняют исследователи из шведского университета Лунда, которые в настоящее время работают над проектом, чтобы впервые выяснить, связаны ли татуировки с повышенным риском рака. Проект завершится в конце следующего года.