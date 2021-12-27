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27.12.2021 21:28
Рубрика: Культура

Театр "Ленком" стал лауреатом премии Brand Awards

Текст: Наталья Лебедева

Театр "Ленком Марка Захарова" получил престижную награду Brand Awards за лучшее воспитание молодого поколения артистов. Об этом лауреат сообщил на своем официальном сайте.

Фото: Вячеслав Новиков
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"Наш театр стал лауреатом премии Brand Awards - Лучшая молодая труппа, воспитание молодого поколения. Награждение состоялось накануне в Крокус-Сити. Поздравляем всех с победой!", - говорится в сообщении.

Получая награду, актер труппы "Ленкома" Станислав Тикунов сказал: "Для нас большая честь получить эту награду. И раз уж наша церемония называется Brand Awards, спешу заметить, что "Ленком Марка Захарова" - это бренд".

Актер также поблагодарил директора театра Марка Варшавера за возможность выступать на легендарной сцене с замечательными партнерами, уточняет ТАСС.

Вместе с Тикуновым на церемонии присутствовали Александра Волкова и Сергей Пиотровский.

На сегодняшний день в труппе театра "Ленком Марка Захарова" играют более 50 молодых актеров и еще более 40 артистов, готовых делиться с молодыми своими знаниями и опытом.

Культура Театр Драматический театр

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