Театр "Ленком" стал лауреатом премии Brand Awards

Театр "Ленком Марка Захарова" получил престижную награду Brand Awards за лучшее воспитание молодого поколения артистов. Об этом лауреат сообщил на своем официальном сайте.

"Наш театр стал лауреатом премии Brand Awards - Лучшая молодая труппа, воспитание молодого поколения. Награждение состоялось накануне в Крокус-Сити. Поздравляем всех с победой!", - говорится в сообщении.

Получая награду, актер труппы "Ленкома" Станислав Тикунов сказал: "Для нас большая честь получить эту награду. И раз уж наша церемония называется Brand Awards, спешу заметить, что "Ленком Марка Захарова" - это бренд".

Актер также поблагодарил директора театра Марка Варшавера за возможность выступать на легендарной сцене с замечательными партнерами, уточняет ТАСС.

Вместе с Тикуновым на церемонии присутствовали Александра Волкова и Сергей Пиотровский.

На сегодняшний день в труппе театра "Ленком Марка Захарова" играют более 50 молодых актеров и еще более 40 артистов, готовых делиться с молодыми своими знаниями и опытом.