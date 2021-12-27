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27.12.2021 20:15
Рубрика: Общество

Точками роста защиты прав назвали миграцию и сближение зарплат регионов

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
СПЧ удалось достичь баланса защиты политических и социальных прав граждан, считает глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Среди ключевых тем защиты прав и свобод он выделил цифровую безопасность, вакцинацию, защиту бездомных, противостояние пыткам и миграцию.
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

- По сути антиковидных мер споров нет - самоизоляция и вакцинация спасительны, вопрос по формам их совершенствования, - заявил Фадеев. - Позиция СПЧ: если у человека есть антитела - ему надо выдать QR-код на основе ПЦР-теста или прививки. Лично я против штрафов за отказ от вакцинации, и против того, что срочный ПЦР-тест стоит 4000 рублей. Мы работаем над тем, чтобы он был бесплатным или дешевым, действовал не менее двух суток, а людей убеждали прививаться.

Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ
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Одной из проблем 2022 года Фадеев назвал рост миграции и обозначил ее риски - образование этнических анклавов, угроза социального напряжения и проблема адаптации детей мигрантов. Он признал, что в регионах уже есть школы, где в классах более 50 процентов - дети приезжих, не умеющие говорить по-русски. Он заверил, что СПЧ содействует разработке методик адаптации детей мигрантов к российским школам с тем, чтобы они успешно учились. "Надо помогать детям мигрантов, но не за счет снижения уровня образования детей граждан", - заметил Фадеев.

Другая задача - доработка "Цифрового кодекса прав человека". Его правозащитники делят на три части - законодательное упорядочение деятельности иностранных IT-платформ с тем, чтобы они платили полноразмерные налоги и подчинялись в России российской юрисдикции; создание концепции защиты прав граждан в цифровом пространстве и разработка "дорожной карты" по росту цифровой грамотности. Как признал член СПЧ Игорь Ашманов, темпы внедрения "цифры", как "бурьян", опережают сознание общества и закон, в итоге нарушаются права о персональных данных, а регулятор - Роскомнадзор - не имеет средств для регулирования и воздействия.

Срочный ПЦР-тест стоит 4000 рублей. Будем работать над тем, чтобы он был бесплатным

Между тем "Цифровой кодекс" СПЧ в целом разработан, проходит систему согласования в правительстве, ФСБ и Совете безопаснности. Как сообщил Ашманов, доработка документа потребует до года-полтора, чтобы кодекс влился в систему законодательства. Своей победой СПЧ считает предстоящее внесение поправок в закон, который предлагает квалифицировать пытки в местах заключения как "должностное преступление". Однако, признала член СПЧ Ева Меркачева, предстоит это положение сделать действующим и сокращать число СИЗО. На этом пути СПЧ предлагает увеличить число исправительных центров, где сроки наказания можно проходить на свободе.

Еще проблема - защита прав на собственное и арендное жилье должников, которые, как показывает практика, могут оказаться бездомными. СПЧ выступает за либерализацию оплаты арендуемого жилья. Вторая проблема - угроза роста бедности работающих. Она растет за счет разницы в оплате труда в разных регионах. "Выравнивание зарплат, особенно учителей и врачей в регионах, - одна из целей СПЧ", - сказал Фадеев.

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