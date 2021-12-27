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27.12.2021 15:35
Рубрика: Экономика

Торговые центры предлагают ввести цветовую маркировку регионов

Текст: Марина Трубилина
Ввести цветовую маркировку регионов по степени тяжести эпидемиологической ситуации предложил Российский совет торговых центров. Письма об этом направлены им в Госдуму и Минпромторг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторы письма отмечают, что обязательное применение QR-кодов при посещении магазинов, кафе и других заведений должно быть более гибким, чем сейчас прописано в законопроекте. И предлагают установить параметры, по которым участники рынка смогут самостоятельно применять усиленные либо облегченные ограничительные меры.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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"Зеленый" уровень опасности будет объявляться, если заболевших в сутки не более определенного количества на тысячу человек населения. Саму цифру предлагается установить с участием экспертов-вирусологов и Роспотребнадзора. В этом случае особых ограничений вводиться не должно, за исключением обязательного использования медицинской маски.

При "желтом" уровне, когда заболевших может быть на 100 человек больше "зеленого" уровня, могут быть введены определенные ограничения.

"Красный" уровень - когда количество заболевших в регионе еще выше. При этом могут вводиться QR-коды и другие ограничения.

Предлагается "обнулить" все ранее принятые регионами ограничения торговой деятельности. А впредь, считают в РСТЦ, ограничительные меры, соответствующие ситуации, участники рынка - коммерческие компании - должны реализовывать самостоятельно, "исходя из предписаний законодательства, в соответствии с официально публикуемыми данными, описывающими эпидемиологическую обстановку".

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