Три лучших смартфона дешевле 10 тысяч рублей. Они существуют!

В это сложно поверить, но в ценовой категории "до 10 тысяч рублей" еще остались хорошие смартфоны. Конечно, это не флагманы, но работать долго и достойно они вполне могут. Расскажем о них подробнее.

ZTE Blade A71. У этого красавца 6,52-дюймовый экран HD+ и очень приятно выглядящий блок камер. Впридачу к основной камере на16 Мп присутствует и 8 Мп широкоугольная, а задняя крышка в цвете "синий лед" имеет очень красивый синий оттенок. Селфи-камера находится в приятно оформленном каплевидном вырезе над экраном.

Фото: ZTE

3 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти хватит для всех повседневных задач - чтения соцсетей, интернет-серфинга, навигации. Из коробки ZTE Blade A71 работает на Android 11, что немаловажно. Слегка подкачал аккумулятор - всего 4000 мАч, зато в девайсе есть модуль NFC, разъем для наушников, современный порт USB-C, и сканер отпечатка пальца.

Стоит ZTE Blade A71 от 9800 рублей.

realme C21Y. Еще один достойный аппарат с экраном 6,5 дюйма и разрешением HD+. В базовой комплектации он имеет 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, однако последнюю можно увеличить с помощью карт micro SD.

Блок камер собран в аккуратный квадратик - кажется, что их четыре, однако на самом деле их три: основная на 13 Мп, макро и сенсор глубины по 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.Отсутствие широкоугольника компенсируется аккумулятором на 5000 мАч. Кроме того, realme C21Y может работать в режиме пауэрбанка и заряжать другие девайсы. На смартфон установлен Android 11, имеются модуль NFC, миниджек для наушников и сканер отпечатка пальца.

Фото: realme

В общем, realme C21Y - это не менее приятный смартфон на каждый день, который будет долго работать без подзарядки, но при этом позволит остаться на связи и не заскучать.

Стоит realme C21Y от 9900 рублей.

Samsung Galaxy A03s. Не менее привлекательный вариант, как и два предыдущих. 6,5-дюймовый экран поддерживает разрешение HD+, селфи-камера на 5 Мп аккуратно врезана в "каплю" наверху.

Блок камер выглядит очень изысканно и имеет основную камеру на 13 Мп, датчик глубины и макро. Объем памяти у Samsung Galaxy A03s также базовый - 3/32 Гб. Из коробки установлен Android 11, который будет обновляться минимум три года.

Аккумулятор на 5000 мАч позволит не волноваться о том, есть ли рядом розетка, а к разъему 3,5 мм можно подключить любимые проводные наушники. Модуль NFC и сканер отпечатка пальца обеспечат безопасные платежи без необходимости вводить PIN-код на людях, а порт USB-С удобен тем, что кабель можно подключать, не пытаясь разглядеть, где у него "верх" и "низ".

Фото: Samsung

Стоимость Samsung Galaxy A03s начинается от 9800 рублей.