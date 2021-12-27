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27.12.2021 16:50
Рубрика: Общество

Тысячелетний сад обнаружен в Африке

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr Mariusz Drzewiecki / Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej UW Фото: Dr Mariusz Drzewiecki / Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej UW
Фото: Dr Mariusz Drzewiecki / Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej UW

Польские археологи, работающие на территории Судана, обнаружили остатки роскошного сада возрастом около 1000 лет, который был разбит в средневековом городке Соба.

Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority
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Как сообщает Nauka w Polsce, древний город Соба сейчас является пригородом современного города Хартума. Он считается одним из крупнейших археологических памятников Судана. В период с V по XVI века нашей эры этот город был столицей королевства Альва.

Древний мегаполис описывается во многих исторических письменных источниках. Причем современники описывали его как город с множеством церквей, особняков и красивых садов. В 2020 году польские археологи впервые обследовали данный памятник при помощи геофизических радаров. Именно тогда удалось идентифицировать два крупных района, которые составляли центр средневековой столицы. По оценкам исследователей, площадь этого крупного города достигала 200 га.

В 2021 году археологи совершили еще одно интересное открытие: при помощи георадара они обнаружили под поверхностью земли остатки крупной усадьбы. Полевые работы показали, что эта усадьба была всего лишь частью очень крупного сада, возраст которого составляет порядка 1000 лет.

Фото: iStock
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"Это первое открытие такого типа в Собе и одно из немногих в Судане, - пояснил руководитель экспедиции доктор Мариуш Джевецки из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета. - Стены из сырцового кирпича разделяли этот сад на отдельные части. Здесь действовала ирригационная система в виде каналов, по которым вода подавалась на несколько различных участков, где в прошлом росли деревья и крупные кусты".

По словам ученого, сами растения до наших дней не дошли, однако сохранились углубления в тех местах, где они росли. Кроме того, в почве были найдены следы древней органики. Образцы уже направлены на лабораторное исследование. Оно позволит установить, какие именно растения наполняли тысячелетний сад. Доктор Джевецки также отмечает: находка лишний раз доказывает, что подобные зеленые зоны в мегаполисах древности устраивали специально.

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