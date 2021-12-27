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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 432-ФЗ "О внесении изменения в статью 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Уголовно-исполнительный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в часть пятую статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 1998, N 30, ст. 3613; 2003, N 50, ст. 4847; 2008, N 45, ст. 5140) изменение, изложив второе предложение в следующей редакции: "Осужденным, содержащимся в воспитательных колониях, осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, а также осужденным, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающим общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих или проходящим профессиональное обучение за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, получающим высшее образование в образовательных организациях высшего образования по заочной форме обучения, осужденным, относящимся к категории лиц, потерявших в период обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих обоих родителей или единственного родителя, питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены предоставляются бесплатно.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин