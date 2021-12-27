Упрощаются закупки иностранной медицинской техники

С 1 января 2022 года, если на торги не выйдет российский производитель, заказчики смогут покупать иностранную медтехнику по умолчанию, сейчас им приходится запрашивать разрешение минпромторга, сообщили в ведомстве.

Кроме того, подтверждать российское или евразийское происхождение своей продукции производители временно смогут по сертификату СТ-1, который выдается с 2014 года в странах СНГ. До конца 2022 года на торгах с них не будут требовать документы о включении в единый реестр производителей медтехники.

Правило "второй лишний" на эту продукцию действует с августа 2021 года. Предполагается, что заказчик должен отклонять заявки с предложением импортного оборудования при наличии даже одной заявки от поставщика отечественного. А если таких заявок две, тогда они должны конкурировать между собой. Сегодня оно распространяется на 30 видов медтехники, включая томографы, аппараты УЗИ, ИВЛ, холодильное оборудование и операционные светильники, а с 1 января 2022 года - перечень расширится до 44.

Несмотря на обещанные послабления, не все эксперты поддерживают ограничения на торгах для иностранных производителей. Например, основные опасения пациентского сообщества связаны с тем, что ограничение конкуренции может негативно сказаться на оснащенности больниц, и, соответственно, на качестве и сроках оказания медицинской помощи. В сообществе рентгенологов и радиологов считают, что ограничение конкуренции осложняет задачи самих медиков, которым необходимо быть очень внимательными в вопросах выбора оборудования, чтобы не нанести вред пациентам и не оставить их без высокотехнологичных методов диагностики.

У большинства экспертов обеспокоенность вызывает именно пакет выбранных мер, говорится в исследовании компании PBN H+K. Так, одни - из-за нарушения конкурентной среды - прогнозируют рост стоимости на закупаемое оборудование, другие - указывают на невозможность глубокой локализации медтехники в связи с недостатком материально-сырьевой базы для полного цикла производства на территории России. Многие отмечают и то, что для локализации производства, передачи прав на интеллектуальную собственность и регистрации медизделий требуется больше времени, которое регулятором слишком ограничено.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Елена Манукиян

"Безусловно, меры по защите и поддержке российских производителей в здравоохранении необходимы: только так мы можем защитить себя от рисков дефицита, с которыми столкнулись в период пандемии, и обеспечить необходимым оборудованием, однако нужен баланс между интересами развития локального производства медтехники и задачами системы здравоохранения в отношении здоровья граждан нашей страны", - говорит исполнительный директор Aссоциации международных производителей медицинских изделий и оборудования Сергей Ванин.

Сегодня в России насчитывается более 2 тысяч производителей медтехники и оборудования, из которых значимых - не более 250. Впрочем, с 2019 года, по данным минпромторга, их число увеличилось вдвое. Больше половины всей продукции медицинского назначения, выпускаемой в стране, приходится на Москву и Санкт-Петербург. Второе место по объемам производства медицинского оборудования в стране удерживают предприятия Татарстана и Нижегородской области. В мировых масштабах российский рынок производства медтехники составляет всего 2%.

Вопрос локализации и импортозамещения производства медицинской техники обострила пандемия COVID-19, отмечают в министерстве. Она подтолкнула к поиску новых решений для обеспечения национальной безопасности в области здравоохранения в будущем. В ведомстве считают, что по мере развития отрасли планка по локализации должна повышаться, поэтому в дальнейшем локализацию производства будут оценивать по балльной системе.

Вопрос локализации и импортозамещения производства медицинской техники обострила пандемия

Сегодня, кроме ограничений на закупках, в числе мер поддержки отечественных производителей и разработчиков медицинской техники - субсидии, специальные инвестиционные контракты, льготные займы. Так, в 2021 году была выделена субсидия на поддержку одиннадцати проектов по развитию производства высокотехнологичной медицинской техники на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Все это положительно сказывается на развитии отрасли и создает интерес для организации производства именно на территории нашей страны, отмечают в минпромторге.