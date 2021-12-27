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27.12.2021 05:29
Рубрика: В мире

В Австралии зафиксирована первая смерть пациента с "омикрон"-штаммом

Первый случай смерти от штамма коронавируса "омикрон" зафиксирован в Австралии, в городе Сидней. Об этом сообщил департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

Фото: ТАСС
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Отмечается, что скончался 80-летний мужчина. Ранее он привит двумя дозами вакцины против COVID-19, "но у него были сопутствующие проблемы со здоровьем", передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение департамента. Известно, что мужчина заразился коронавирусом в учреждении по уходу за престарелыми.

Австралия гордится одним из самых высоких уровней вакцинации от COVID-19. Однако специалисты уже предупредили, что без жестких ограничений в новом году число новых случаев "омикрона" по всей стране может достичь 200 тысяч в сутки.

В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

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