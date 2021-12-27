В Госдуму внесен законопроект об обращении с навозом

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об обращении с продуктами жизнедеятельности сельхозживотных. Речь об использовании навоза в качестве органического удобрения. Закон призван избавить аграриев от несправедливых штрафов.

Документ устраняет правовую неопределенность, при которой навоз, который свинокомплексы и птицефабрики используют для удобрения почв, признается отходами. В результате, согласно пояснительной записке, сельхозпредприятиям выписывают штрафы - за нарушение правил утилизации отходов.

Между тем в России ежегодно образуется около 180 миллионов тонн продуктов жизнедеятельности сельхозживотных. При этом до 100 процентов свиного навоза и куриного помета перерабатывается в органические удобрения.

Документ даст аграриям возможность легально повышать плодородие почв.