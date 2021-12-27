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27.12.2021 03:40
Рубрика: В мире

В Японии создали телевизор, способный передавать вкус еды

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
В Японии сделан новый шаг к созданию мультисенсорного телевидения, которое должно воздействовать на все органы чувств зрителя. В данном случае речь идет о телевизоре, способном передавать вкус еды, под названием "Попробуй телевизор" (Taste the TV). Его изобрел Гомэй Миясита, профессор токийского университета Мэйдзи.

Изобретение представляет собой телевизор с экраном в горизонтальной плоскости и специальным устройством - каруселью из десяти канистр. Экран телевизора покрыт специальной пленкой, на нее из канистр наносится комбинация ароматизаторов, формирующих вкус того или иного блюда. Зритель может лизнуть экран, чтобы почувствовать вкус. Как отзываются те, кто пробовал, прибору удается передать вкус очень точно.

Фото: iStock
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Сам профессор Миясита считает, что в эпоху пандемии коронавируса его изобретение расширит спектр ощущений людей, которые вынуждены сузить привычную жизнь, отказываясь от путешествий и нового гастрономического опыта. Вместе с телевизором профессор с командой студентов изобрели еще порядка 30 гаджетов, например вилку, усиливающую вкус, создаваемый телевизором. По словам изобретателя, телевизор, когда поступит в продажу, будет стоить около тысячи долларов.

В мире Восточная Азия Япония

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