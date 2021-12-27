В Японии запустили первый в мире автобус-поезд

Asa Coast Railway is the world's first dual-mode vehicle: https://t.co/aIvXyYA6g9 — Iro Megane (@ironomegane) December 25, 2021

В городе Кайо японской префектуры Токусима на острове Сикоку запустили первый в мире гибрид поезда и автобуса, который может ездить как по автодорогам, так и по рельсам, сообщает издание The Japan Times.

Двухрежимное передвижное средство DMV похоже на автобус с выдвижными железнодорожными колесами спереди. Когда этот транспорт подъезжает к железной дороге, водитель опускает железнодорожные колеса, это занимает 15 секунд. Передние автомобильные колеса оказываются приподнятыми и не касаются рельс, тогда как задние автомобильные колеса едут по рельсам.

DMV, работающий на дизельном топливе, вмещает 21 пассажира, его скорость 60 км/ч по железной дороге и около 100 км/ч по шоссе.

На разработку DMV ушло примерно десять лет, заявил на презентации нового средства Сигэки Миура, мэр Кайо, он же - президент компании Asia Coast Railway Co., финансировавшей разработку DMV.

Разработчики и власти префектуры надеются, что новое транспортное средство привлечет туристов, а также облегчит передвижение для пожилых людей, поскольку на нем можно перемещаться и по шоссе, и по железной дороге.