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27.12.2021 18:56
Рубрика: Культура

В Минске прошел Рождественский оперный фестиваль

Текст: Владимир Дудин
Уже в одиннадцатый раз в Большом театре Беларуси в Минске прошел Международный Рождественский оперный форум. На открытии его состоялась премьера "Самсона и Далилы" Сен-Санса в постановке Оксаны Волковой, а в финале прошел гала-концерт звезд мировой оперы с итальянским дирижером Джанлуки Марчиано.
Фото: Предоставлено Большим театром Беларуси Фото: Предоставлено Большим театром Беларуси
Фото: Предоставлено Большим театром Беларуси

Фестиваль возобновился после вынужденной паузы, возникшей в прошлом году из-за ограничений. По этой же причине с 2018 года не проводился и международный вокальный конкурс, который теперь состоится в Минске в следующем году. Премьера фестиваля "Самсон и Далила" Сен-Санса стала вторым режиссерским проектом солистки Большого театра Беларуси Оксаны Волковой, которая работала над постановкой в сотрудничестве с художником Этель Иошпой и дирижером Олегом Лесуном. Причем Оксана Волкова рискнула совместить роли режиссера и исполнительницы титульной партии. По ее признанию, она была готова отказаться от выступления на премьере из-за физическо-эмоциональной перегрузки и уступить место коллегам, но в Минск съехалось слишком много желающих услышать ее в партии Далилы. Спектакль, визуально решенный с использованием мотивов живописи Климта и модернистской эстетики рубежа веков, продемонстрировал качество исполнительских и технических ресурсов театра, конкурентоспособность с оперными компаниями Европы. Партию Самсона на фестивале исполнил один из ярких лирико-драматических российских теноров Иван Гынгазов.

Фото: bolshoi.ru
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Еще одной работой Оксаны Волковой на этом фестивале стала одноактная опера "Виллисы" Пуччини, первый шедевр композитора, все еще остающийся репертуарным раритетом в тени "Турандот" и "Тоски". В красивейшей партитуре "Виллис", появившейся не без влияния знаменитого балета "Жизель", еще слышны связи с Верди, но уже отчетливо формируется гармоническая роскошь стиля будущих "Манон Леско" и "Мадам Баттерфляй". Созданный как дипломный спектакль в том же творческом союзе с художницей Этель Иошпа, спектакль произвел впечатление многомерностью найденного символа - бабочки. Вдохновившись крылышками виллис - фантастических существ, призраков невест, умерших до свадьбы, постановщики предложили взглянуть на хрупкость красоты женского века сквозь призму жизненного цикла бабочки. В главных партиях "Виллис" под управлением дирижера-постановщика Ивана Костяхина выступили выдающееся сопрано Анастасия Москвина (Анна) и лирический тенор Александр Михнюк, покоривший идеальной ровностью голосоведения.

Между спектаклями на форуме состоялся и сольный концерт мировой оперной звезды Екатерины Семенчук, уроженки Минска, поющей сегодня на сценах лучших оперных театров мира. После концерта певица дала мастер-класс, в котором строго разбиралась с большими проблемами вокальной педагогики.

Фото: Предоставлено Большим театром Беларуси

Достижением и эмблемой фестиваля без преувеличения можно назвать оперу "Дикая охота короля Стаха" белорусского композитора Владимира Солтана. Сохранив название повести Владимира Короткевича и одноименного популярного фильма режиссера Валерия Рубинчика, этот оперный спектакль, исполняющийся на белорусском языке, является событием национальной культуры. Написанная в 1989 году, первая из трех опер безвременно ушедшего Владимира Солтана, "Дикая охота" стала одним из ярких образцов большого оперного стиля. В ней нет и тени эпигонства, но есть тонкая апологетика стилей Прокофьева, Шостаковича и особенно Мусоргского. Все легендарные мотивы в опере Солтана, словно нити ткущегося орнамента, продолжали то рассказ Самозванца, то повествование Пимена, то историю об убиенном младенце в причудливом, искусном индивидуальном воплощении. Ощущение мистического саспенса не покидало с первой до последней ноты, обнаруживая тщательный отбор средств выражения. В историю о разбойной банде, действовавшей под прикрытием красивой, приводящей в трепет древней легенды, композитор ввел и мотивы святочных гуляний, и гротескное изображение бывшей шляхты - в духе аллюзий Шнитке, и доводящий до дрожи манящий звон музыкальной шкатулки, открывавшей двери в прошлое. Чуткость композитора к слову повести отразилось в деликатной ненагруженности оркестровой фактуры, тонкой инкрустации вокальной строки, удобной для певцов, в непрерывающейся нити музыкально-поэтического оперного дискурса. Дирижер Андрей Иванов создавал суггестивную интерпретацию, державшую в напряжении весь зал. Режиссер Анна Моторная (чья постановка "Фауста" Гуно также была в афише фестиваля) покорила своим владением пространством большой оперной партитуры, которой она сумела найти соразмерный масштаб на сцене Большого театра. Завораживающая эстетика кино-павильона (художник-постановщик Андрей Меранков) в сценографии делала из оперы на тему острого противостояния исторического прошлого и настоящего белорусских земель настоящий блокбастер.

Справка "РГ"

Фото: предоставлено Пермским театром оперы и балета
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Минский международный Рождественский оперный форум проводится в Большом театре Беларуси с 2010 года. Цель форума - показ новых постановок с участием белорусских солистов и приглашенных певцов и дирижеров, а также гостевые спектакли ведущих оперных театров. В разные годы на форуме были представлены спектакли Латвийской национальной оперы, Московского театра Новая Опера, Музтеатра Станиславского и Немировича-Данченко, Софийской оперы, Михайловского театра, Национальной оперы Украины, Одесской оперы и др. География фестиваля охватывает более 20 стран. С 2014 по 2018 годы в рамках оперного фестиваля проводился Минский международный Рождественский конкурс вокалистов (среди лауреатов конкурса Надежда Павлова, Елена Стихина, Рамиз Усманов, Тигран Оганян, Ксения Нестеренко, Зарина Абаева, Валентина Феденева, Михаил Малафий, Константин Сучков, Андрей Немзер, Сергей Кайдалов, Саргис Бажбеук-Меликян).

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