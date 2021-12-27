В Минтруде рассказали, когда подавать заявление для выплат на детей

Ряд социальных выплат назначаются на определенный срок, после истечения которого их нужно продлевать. Но не все получатели выплат об этом знают.

Минтруд России в своем Telegram-канале напомнил, какие выплаты нужно продлевать, чтобы продолжать их получать. Продление связано с оценкой нуждаемости конкретной семьи. Ведь большинство выплат предназначается для семей с невысокими доходами.

Так, если семья нуждается в ежемесячной выплате на первого и второго ребенка до 3 лет, то заявление можно подать в любое время, пока ребенку не исполнилось 3 года. При этом если обратиться за выплатой в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, то ее назначат с даты рождения, а если позже - со дня обращения.

Это пособие не могут назначить сразу на три года. Сначала семья будет получать его до года, потом до двух-, а затем до трехлетнего возраста ребенка. И каждый раз необходимо подавать заявление на продление выплаты, при рассмотрении которого будет заново проверяется среднедушевой доход семьи.

Подать заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет можно в любое время после того, как ребенку исполнилось 3 года, и до его 8-летия. Выплата назначается сроком на 12 месяцев. А затем, если семья по-прежнему нуждается в помощи от государства, нужно подать новое заявление. При этом заново проверяется доход и имущество семьи.

После того, как ребенку исполнится 8 лет, одинокие родители тоже могут рассчитывать на помощь государства. Ежемесячное пособие родителям, в одиночку воспитывающих детей, выплачивается от 8 лет и до момента, когда ребенку исполнится 17 лет.

Но выплата назначается на 12 месяцев. Дальше ее нужно ежегодно продлевать. Не требует продления ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель.

Не нужно продлевать и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Подать заявление можно до 2-летия ребенка. Тогда деньги выплатят за весь период отпуска по уходу за ребенком.