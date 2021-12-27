В Минтруде рассказали, когда подавать заявление для выплат на детей

Новости

Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год 12:20
Более половины россиян совершают спонтанные покупки 12:16
Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму" 12:11
Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах 12:11
К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем 12:04
Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ 11:58
Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация 11:54
МИД РФ: Москва должна исключить вступление Украины в НАТО 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 2239 новых случаев COVID-19 11:40
Уничтожение завода боевиков российским дроном-камикадзе сняли на видео 11:28
Рябков: Россия не блефует, выдвигая предложения о гарантиях безопасности 11:27
Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей пострадавшим от лесных пожаров регионам 11:20
Правительство дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект МС-21 11:08
В России создали дрон с подзарядкой от ЛЭП 11:05
Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы 10:53
Офицеры Балтфлота исполнили мечту школьника в рамках "Елки желаний" 10:53
Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского 10:31
Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами 10:22
На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей 10:21
Депутат предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян 10:17
Детский омбудсмен назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей 10:12
Путин поручил продолжить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом 10:10
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 11:36
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, когда подавать заявление для выплат на детей

Текст: Ольга Игнатова
Ряд социальных выплат назначаются на определенный срок, после истечения которого их нужно продлевать. Но не все получатели выплат об этом знают.
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Минтруд России в своем Telegram-канале напомнил, какие выплаты нужно продлевать, чтобы продолжать их получать. Продление связано с оценкой нуждаемости конкретной семьи. Ведь большинство выплат предназначается для семей с невысокими доходами.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Пенсии и пособия за январь 2022 года начнут приходить с 29 декабря

Так, если семья нуждается в ежемесячной выплате на первого и второго ребенка до 3 лет, то заявление можно подать в любое время, пока ребенку не исполнилось 3 года. При этом если обратиться за выплатой в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, то ее назначат с даты рождения, а если позже - со дня обращения.

Это пособие не могут назначить сразу на три года. Сначала семья будет получать его до года, потом до двух-, а затем до трехлетнего возраста ребенка. И каждый раз необходимо подавать заявление на продление выплаты, при рассмотрении которого будет заново проверяется среднедушевой доход семьи.

Подать заявление на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет можно в любое время после того, как ребенку исполнилось 3 года, и до его 8-летия. Выплата назначается сроком на 12 месяцев. А затем, если семья по-прежнему нуждается в помощи от государства, нужно подать новое заявление. При этом заново проверяется доход и имущество семьи.

После того, как ребенку исполнится 8 лет, одинокие родители тоже могут рассчитывать на помощь государства. Ежемесячное пособие родителям, в одиночку воспитывающих детей, выплачивается от 8 лет и до момента, когда ребенку исполнится 17 лет.

Но выплата назначается на 12 месяцев. Дальше ее нужно ежегодно продлевать. Не требует продления ежемесячное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Если женщина встала на учет до 12 недель беременности, подать заявление можно в любое время до завершения беременности, начиная с 6 недель.

Не нужно продлевать и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Подать заявление можно до 2-летия ребенка. Тогда деньги выплатят за весь период отпуска по уходу за ребенком.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Путин: Российские спасатели - среди лучших
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах