В Великобритании создали "собачий телефон" для связи питомцев с хозяевами

Британские исследователи разработали "Собачий телефон": домашние питомцы могут использовать его для установления контакта со своими хозяевами. Как сообщает немецкий телеканал ARD, в собачьем телефоне есть датчик движения, который подключен к ноутбуку. Если собака перемещает мяч, запускается видеозвонок.

Руководитель исследовательского проекта Университета Глазго Ильена Хирски-Дуглас протестировала изобретение на своем девятилетнем черном лабрадоре Заке. "В конце концов, он звонил мне примерно пять раз в день", - сказал она о результатах трехмесячной фазы тестирования. По ее словам, лабрадор менялся в зависимости от времени суток и от звонка к звонку. Иногда он просто случайно ударял по мячу и больше интересовался им, чем телефоном. При этом Зак, как правило, игнорировал звонки хозяйки.

Ученые уверяют, что собачий телефон помогает питомцам справиться с болью разлуки. Особенно после всех изоляций, когда хозяева часто бывали дома, это показывает, как трудно собакам внезапно снова оказаться в одиночестве на много часов.

Психолог Роджер Магфорд убежден, что общение может работать с помощью электронных игрушек. По его словам, это исследование действительно является важным, так как дает больше информации о том, насколько умны собаки. Исследователи уточнили, что "собачий телефон" является первым шагом к созданию совершенно новой реальности для домашних животных. Новые технологии, отмечается в исследовании, могут дать животным контроль над своими домами: они смогут включать свет, отопление, и даже соединяться друг с другом или просто контролировать свое окружение.