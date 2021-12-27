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27.12.2021 05:07
Рубрика: В мире

В Великобритании создали "собачий телефон" для связи питомцев с хозяевами

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Британские исследователи разработали "Собачий телефон": домашние питомцы могут использовать его для установления контакта со своими хозяевами. Как сообщает немецкий телеканал ARD, в собачьем телефоне есть датчик движения, который подключен к ноутбуку. Если собака перемещает мяч, запускается видеозвонок.

Фото: iStock
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Руководитель исследовательского проекта Университета Глазго Ильена Хирски-Дуглас протестировала изобретение на своем девятилетнем черном лабрадоре Заке. "В конце концов, он звонил мне примерно пять раз в день", - сказал она о результатах трехмесячной фазы тестирования. По ее словам, лабрадор менялся в зависимости от времени суток и от звонка к звонку. Иногда он просто случайно ударял по мячу и больше интересовался им, чем телефоном. При этом Зак, как правило, игнорировал звонки хозяйки.

Ученые уверяют, что собачий телефон помогает питомцам справиться с болью разлуки. Особенно после всех изоляций, когда хозяева часто бывали дома, это показывает, как трудно собакам внезапно снова оказаться в одиночестве на много часов.

Психолог Роджер Магфорд убежден, что общение может работать с помощью электронных игрушек. По его словам, это исследование действительно является важным, так как дает больше информации о том, насколько умны собаки. Исследователи уточнили, что "собачий телефон" является первым шагом к созданию совершенно новой реальности для домашних животных. Новые технологии, отмечается в исследовании, могут дать животным контроль над своими домами: они смогут включать свет, отопление, и даже соединяться друг с другом или просто контролировать свое окружение.

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