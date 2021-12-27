В зоопарке Берлина умерла самая старая белая медведица Европы

В Берлинском зоопарке в возрасте 37 лет умерла Катюша - самая старая белая медведица в Европе. Причиной смерти стала застарелая болезнь сердца. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Катюша родилась в зоопарке немецкого Карслруэ в 1984 году, а год спустя ее перевезли в зоопарк Берлина.

Поскольку у Катюши не было потомства, теперь берлинский зоопарк остался без белых медведей.

37 лет - очень большой возраст для этих полярных хищников. В природе они обычно живут не более 25 лет.