Валентина Матвиенко подвела итоги работы сенаторов в 2021 году

В уходящем году Совет Федерации на 20 заседаниях рассмотрел 508 законов, в том числе четыре конституционных. По оценке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, такое количество инициатив не сказалось на качестве законодательного процесса.

"Над каждым из законов велась тщательная, кропотливая работа, потому что качество законодательства, его соответствие запросам общества и нуждам экономики - это наш главный критерий и ориентир", - указала Матвиенко. 2021 год спикер назвала динамичным и объективно непростым из-за ситуации в экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции. "Несмотря на все испытания, нам удалось пройти этот период без потрясений, сохранить социальную стабильность", - отметила она.

При подготовке федерального бюджета на ближайшие три года большую часть сенаторских инициатив учли еще в июне, до внесения главного финансового документа в Госдуму. Председатель Совфеда напомнила и о мерах в период пандемии. Так, регионы дополнительно получили около 300 миллиардов рублей на медицинскую помощь. Однако успокаиваться рано, поскольку продолжаются тревожные сигналы о нехватке средств на борьбу с ковидом. "Он, к сожалению, не закончился, эта проблема должна оставаться под нашим особым контролем", - обратилась Матвиенко к коллегам.

В числе законов, которые Совфед одобрил на заседании 24 декабря, сразу несколько долгожданных. Один из них - об отмене регулярного технического осмотра личного автотранспорта. "Документ имеет огромное социальное значение: он избавляет от лишней финансовой нагрузки, облегчает жизнь десяткам миллионов наших автомобилистов", - отметил первый вице-спикер СФ, один из авторов инициативы Андрей Турчак. Теперь техосмотр понадобится в случае первичной постановки автомобиля или мотоцикла на учет или при смене владельца, и то при условии, что машина старше четырех лет, либо при конструктивных изменениях.

Не менее важен закон о том, что любые социальные выплаты, в том числе единовременные, нельзя будет списывать за долги. Перечень выплат, которые не подлежат списанию, дополняется пособием, которое выплачивается беременным в трудном материальном положении, а также всеми видами соцпомощи, включая социальный контракт.

В уходящем году Совет Федерации на 20 заседаниях рассмотрел 508 законов, в том числе четыре конституционных

Должник сможет обратиться в кредитную организацию с заявлением о сохранении доходов в размере прожиточного минимума ежемесячно. Эту норму внесли поправкой ко второму чтению в Госдуме, но в Совфеде опасаются, что в нынешнем виде она работать не будет. "Устанавливается принцип единственности счета, по которому предусматривается режим иммунитета, а у кредитных организаций отсутствует единая база информации", - пояснил сенатор Мухарбий Ульбашев. Поэтому Комитет СФ по бюджету и финрынкам займется мониторингом правоприменительной практики документа в этой части.

Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, который продлевает срок "дачной амнистии" до марта 2031 года. Речь идет об объектах, строительство которых началось до принятия действующего Градостроительного кодекса. До этой же даты граждане смогут бесплатно получить в собственность земельный участок в границах населенного пункта, на котором до 14 мая 1998 года был построен жилой дом, оформленный в собственность.

Новая редакция Закона "О семеноводстве" хоть и получила одобрение сенаторов, но само положение дел в этой отрасли спикер Совфеда раскритиковала. При обсуждении документа замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук рассказал, что Россия приближается к показателю в 15 процентов по обеспечению отечественными семенами картофеля. "Вы считаете, что это подвиг - всего 15 процентов наших семян по картофелю? И минобрнауки, и минсельхозу - "неуд" за то, что уделяете недостаточное внимание развитию отечественного семеноводства. Мы 30 лет говорим об этом, но все движется темпами "в час по чайной ложке", - заявила в ответ Валентина Матвиенко.

Сенаторы проконтролируют решение этого вопроса. "Мы тоже берем на себя ответственность за конечный результат, - пообещала спикер. - Хватит плестись в хвосте, у нас в стране есть школа семеноводства. Пора предметно заняться данной темой".

Поправки в Закон "Об образовании в РФ", которые в том числе касаются дистанционных форм обучения, на предыдущем заседании палата отклонила из-за технических ошибок в документе. Теперь сенаторы их поддержали, поскольку двойная трактовка каких-либо положений исключена. "Это пример нашего конструктивного взаимодействия с Госдумой. Вместе исправили и с чистой совестью одобряем", - сказала Валентина Матвиенко.

А вот закон, который связан с получением разрешения от жильцов на размещение рекламы на фасадах многоквартирных домов, был отклонен. Его доработает согласительная комиссия из сенаторов и депутатов Госдумы. Нарушение требований к договору об установке рекламной конструкции на объекте недвижимости должно стать основанием для отказа и аннулирования соответствующего разрешения. Но оказалось, что в нынешнем виде закон никак не решает вопрос о действии разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые органы местного самоуправления уже выдали до его вступления в силу.

Глава Совфеда поблагодарила за сотрудничество правительство и новый состав Государственной Думы. "Следующий год обещает быть не менее насыщенным, нам предстоит объемная законодательная работа", - заявила Валентина Матвиенко. На первое заседание весенней сессии сенаторы соберутся 26 января.