Вьетнам снова стал доступен туристам

Вьетнам вновь стал доступен туристам за счет стартовавшей чартерной программы. Но если страна ужесточит правила въезда, спрос на туры снизится, считают эксперты.

На экскурсии из вьетнамских отелей пока не выпускают, туристы могут наслаждаться только пляжем. Фото: РИА Новости

Авиасообщение с Вьетнамом возобновлено уже почти год, однако никто не отправлял туристов, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. До апреля 2022 года во Вьетнам разрешены только чартерные рейсы. Въезжать могут вакцинированные туристы (в том числе "Спутником V") или со справкой о перенесенном COVID-19 и только по пакетным турам. Кроме того, необходимо визовое приглашение, которое оформляет туроператор за семь дней. Туристы не могут покидать территорию своих отелей, добавляют в Ассоциации туроператоров России.

На этих условиях туры на вьетнамский курорт Нячанг под Новый год запустили туроператоры AnexTour и "Интурист". Места на ближайшие рейсы почти полностью раскуплены, отмечают в компаниях.

Стоимость повышается к Новому году. Туры с вылетом 1 января 2022 года в отели "четыре звезды" по системе "все включено" на 11 ночей стоят от 157 тысяч рублей на двоих. Такой же тур с 5 января на 10 ночей обойдется от 118 тысяч рублей.

Цены вполне привлекательны, считает турбизнес. Например, новогодние туры в Таиланд на неделю в отель "три звезды" с завтраками можно приобрести по цене от 82,5 тысячи рублей на человека, рассказали в компании TezTour. Вьетнам - востребованное направление, но останавливать туристов могут действующие ограничения, говорит президент Союза турагентств Сергей Голов. Позволить себе поставить такие туры смог крупный туроператор, другие пока боятся рисковать, заметил он.