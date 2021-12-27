Вьетнам снова стал доступен туристам

Авиасообщение с Вьетнамом возобновлено уже почти год, однако никто не отправлял туристов, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. До апреля 2022 года во Вьетнам разрешены только чартерные рейсы. Въезжать могут вакцинированные туристы (в том числе "Спутником V") или со справкой о перенесенном COVID-19 и только по пакетным турам. Кроме того, необходимо визовое приглашение, которое оформляет туроператор за семь дней. Туристы не могут покидать территорию своих отелей, добавляют в Ассоциации туроператоров России.
На этих условиях туры на вьетнамский курорт Нячанг под Новый год запустили туроператоры AnexTour и "Интурист". Места на ближайшие рейсы почти полностью раскуплены, отмечают в компаниях.
Стоимость повышается к Новому году. Туры с вылетом 1 января 2022 года в отели "четыре звезды" по системе "все включено" на 11 ночей стоят от 157 тысяч рублей на двоих. Такой же тур с 5 января на 10 ночей обойдется от 118 тысяч рублей.
Цены вполне привлекательны, считает турбизнес. Например, новогодние туры в Таиланд на неделю в отель "три звезды" с завтраками можно приобрести по цене от 82,5 тысячи рублей на человека, рассказали в компании TezTour. Вьетнам - востребованное направление, но останавливать туристов могут действующие ограничения, говорит президент Союза турагентств Сергей Голов. Позволить себе поставить такие туры смог крупный туроператор, другие пока боятся рисковать, заметил он.