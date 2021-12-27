Вирусолог Аграновский рассказал, чем опасен "омикрон"-штамм

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал главную опасность нового варианта SARS-CoV-2. "Омикрон"-штамм можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими", - рассказал специалист в эфире радио Sputnik.

"Бессимптомники" не изолируются, активно контактируют с другими, представляя реальную опасность для окружающих. Десятки людей рискуют получить такую дозу вируса, что COVID-19 у них будет протекать тяжело. Потребуется и госпитализация, и даже аппарат ИВЛ.

"Среди таких бессимптомных носителей есть "суперраспространители". Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию", - предупредил Аграновский.

Он напомнил о необходимости вакцинации, так как прививка позволяет избежать тяжелых форм COVID-19. Защититься можно и с помощью масок.