Путин: Российские спасатели - среди лучших

Президент в видеообращении поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, Днем спасателя, назвав их службу благородной и востребованной.

"По уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели - среди лучших", - заявил Владимир Путин. Они задают стандарты, которые служат ориентиром для коллег по всему миру. "Россия по праву гордится вами", - сказал президент. Люди точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время суток, задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику и личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу, и будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни, заметил он.

Путин поблагодарил сотрудников МЧС "за нелегкую, напряженную, рискованную службу", за то, что достойно, честно и добросовестно решают огромный массив задач. "Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей", - подчеркнул он. В этом году спасатели боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты, решали задачи по борьбе с эпидемией коронавируса. Специалисты МЧС в рамках гуманитарных миссий работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и ЮАР, перечислил президент.

Глава государства не забыл и про погибших героев, в их числе мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте "Листвяжная", и министр, генерал армии Евгений Зиничев. Он уверен, что спасатели всегда будут "чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу".