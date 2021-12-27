Владимир Путин заявил о необходимости гарантировать безопасность России

Президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пояснил свою позицию по гарантиям безопасности и "красным линиям". Цель - в диалоге с Западом достичь договоренностей, которые обеспечили бы безопасность страны и ее граждан.

Москва сделала понятное и открытое предложение. Владимир Путин сказал, что предание его гласности, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. "Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и Европы, Соединенных Штатов поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу", - пояснил он. "Это ставит всех участников этого процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна - достичь договоренностей, которые обеспечили бы - и сегодня, и в долгосрочной перспективе - безопасность России и ее граждан", - подчеркнул глава государства.

Ведь есть опасения, что любое предложение Москвы будет использовано для деструктивной работы по созданию для России угроз на территории соседних стран. "Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать, - заметил Путин. - Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозы для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить".

"Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам, чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить", - сказал президент. "Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!" - добавил он. "Поставят ракетные системы... на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Куда же нам теперь двигаться-то? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: остановитесь!" - заявил Путин.

Если гарантий безопасности России не будет, то выбор вариантов ответа будет зависеть от предложений военных экспертов

Если гарантий безопасности России не будет, то военно-технический ответ может быть самым разным . "Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал президент. Но предложения по гарантиям безопасности были сделаны именно для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках предложенных документов. "Мы будем стремиться именно к этому", - уточнил он.

В преддверии новогодних и рождественских праздников Путин прокомментировал и личные темы. На вопрос, удастся ли ему провести эти дни с семьей, а также сам ли он выбирает подарки внукам, сказал: "Отчасти да. Я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам и надеюсь, что им понравится". Глава государства по традиции отметит Новый год с родными. На вопрос, что будет делать, он улыбнулся: "Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента".