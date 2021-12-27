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Рубрика: В мире

Во Франции против супруги президента применили черные пиар-технологии

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
В то время как французский президент Эмманюэль Макрон проводит рождественский и предновогодний отпуск в летней резиденции форт Брегансон на Лазурном берегу, в стране не утихает громкий скандал. Он вызван распространенными в соцсетах слухами о том, что его супруга Брижит, скажем так, не совсем женщина, а если конкретнее - трансгендер.
Мутная история с половой принадлежностью Брижит Макрон - не последний вброс перед выборами. Фото: Getty Images Мутная история с половой принадлежностью Брижит Макрон - не последний вброс перед выборами. Фото: Getty Images
Мутная история с половой принадлежностью Брижит Макрон - не последний вброс перед выборами. Фото: Getty Images

Первый демарш был сделан еще пару месяцев тому назад, когда сетевой журнал ультрапарвого толка Faits & Documents ("Факты и документы") опубликовал материал малоизвестной журналистки Наташи Рей. Она утверждает, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель, но спустя годы изменила имя и пол. При этом Рей сослалась на то, что якобы в течение трех лет "вела расследование и встречалась с экспертами", правда, не назвав, с какими именно. Мистификаторша ссылалась на то, что в свободном доступе мало детских фотографий Брижит, а ее личные документы того времени, мол, "подделка".

Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
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Думается, что это нагромождение более чем сомнительных домыслов рано или поздно приказало бы долго жить, но на помощь пришли социальные сети, сыгравшие роль ускорителя этого фейка. Четырехчасовое интервью, которое Рей выставила на YouTube, набрало почти полмиллиона просмотров, а когда во французском отсеке Twitter появился хештег #JeanMichelTrogneux (Троньё - это девичья фамилия Брижит), то его поддержали и распространили по всему свету без малого 50 тысяч пользователей этого мессенджера. Более того французские и не только СМИ - бумажные и электронные - не обошли стороной этот скандал, придав ему дополнительное ускорение.

Малоизвестная журналистка Наташа Рей утверждает, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель, но спустя годы изменила имя и пол

Брижит Макрон, кстати, мать троих детей, родившихся в первом браке, как сообщили в ее окружении, не сегодня, так завтра подаст жалобу на авторов клеветнических измышлений. А они, надо полагать, совсем не случайно появились сейчас, когда начинается активная фаза подготовки к президентским выборам, что пройдут во Франции во второй половине апреля наступающего года. И, конечно же, супруг Брижит примет в них участие, о чем, скорее всего, объявит в ближайшие недели.

Как здесь считают, мутная история с половой принадлежностью спутницы хозяина Елисейского дворца - первый, но далеко не последний вброс в самых грязных традициях черных пиар-технологий, что активно применяются повсюду с тем, чтобы "подкорректировать" в ту или иную сторону результаты выборов в странах с давними демократическими традициями. Понятно, что местная юстиция примет к рассмотрению иск адвокатов Брижит Макрон. Однако рассмотрение дела и решение, скорее всего, затянется на долгие месяцы, когда выборы уже давно завершатся. Но вот в чем штука: в головах избирателей останется эта грязная история, и еще неизвестно, как она отразится на ходе апрельского голосования.

Надо полагать, что подобных "технологичных" оговоров участников президентской гонки во Франции будет еще немало, как это уже случилось перед прошлыми выборами 2017 года. Тогда массированной атаке в духе черного пиара подверглась главная соперница Эмманюэля Макрона - лидер Нацфронта (сейчас партии Национальное объединение) Марини Ле Пен. Ее обвинили в том, что, разместив на своей странице в интернете фотографии расправы боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) с заложниками, она, мол, "распространяла акты насилия". Все объяснения, что тем самым она хотела привлечь внимание к зверствам радикальных исламистов, не принимались как во время развернутой против нее кампании в соцсетях, так и на официальном уровне. И лишь только этим летом были сняты несуразные обвинения, и Марин Ле Пен оправдали.

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Кстати, совсем недавно прилетела "черная пиар-метка" одному из кандидатов на президентский пост - одаренному полемисту правых взглядов 63-летнему Эрику Земмуру. Несколько женщин заявили о том, что он их сексуально домогался. Они пока не подавали против него иски, но в социальных сетях об этом усиленно рассказывают. Того гляди, вскоре против Земмура развернутся активные действия шустрых политтехнологов, пользующихся безнаказанностью в условиях, когда демократические выборы оказываются, по сути, беззащитными перед черным пиаром.

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