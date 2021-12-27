Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 420-ФЗ "О внесении изменения в статью 65 Водного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в часть 13 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2011, N 29, ст. 4281; N 50, ст. 7359; 2013, N 43, ст. 5452; 2014, N 26, ст. 3387; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4370; 2017, N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5135; N 53, ст. 8464; 2019, N 31, ст. 4453; 2020, N 50, ст. 8061) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.".

Президент Российской Федерации В. Путин