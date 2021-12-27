Военным передали партию танков Т-72Б3М

Главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что в этом году части и соединения самого многочисленного вида Вооруженных сил РФ получили почти 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

По словам генерала, боевые парки сухопутчиков пополнили, в частности, современные зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ", "Тор-М2" и арктический "Тор-М2-ДТ". А также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", модернизированные танки Т-90М, Т-72БЗМ и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Причем, это были не единичные поставки техники. В войска она, как правило, приходила целыми комплектами - сразу на дивизион, роту или батальон.

Как раз в понедельник об отгрузке Минобороны очередной партии танков Т-72Б3М проинформировал главный в нашей стране производитель таких бронемашин - "Уралвагонзавод". На предприятии сообщили, что танки прошли полный комплекс испытаний, приняты заказчиками в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и условиями контракта, готовы нести службу в рядах Российской армии.

Напомним, что Т-72 является основным боевым танком Сухопутных войск. На его базе в последние десятилетия создали несколько модификаций. В варианте "Б3М" машину впервые продемонстрировали в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия". Известно, что танк оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук" и многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. Т-72Б3М обладает дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища.

Также проведена модернизация боевого отделения танка. Там установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Все это позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели днем и ночью.