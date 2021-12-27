Врач объяснила, чем профосмотры отличаются от диспансеризации

Профилактические медосмотры - это комплекс медобследований среди условно здоровых людей, которые позволяют выявить у них риски возникновения разных заболеваний, а диспансеризация включает профилактические медосмотры и предусматривает дополнительные обследования для оценки состояния определенных групп населения с разными хроническими заболеваниями, пояснила заведующая отделом орфанных болезней научно-исследовательской педиатрии и охраны здоровья детей Центральной клинической больницы Российской академии наук Нато Вашакмадзе.

"Диспансеризация - более широкий комплекс мероприятий", - уточнила она, выступая на конференции "Диспасеризация будущего". По ее словам, в первый год жизни ребенка обязательны плановые медосмотры, которые проводятся каждый месяц, а в год полагается углубленная диспансеризация.

Между тем, с лета 2021 года запущена программа углубленной диспансеризации для граждан, переболевших COVID-19 и имеющих хронические неинфекционные заболевания, напомнили в минздраве. Она позволяет эффективно выявлять осложнения и отдаленные последствия коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий. Сегодня углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 млн человек, переболевших коронавирусом.

Для привлечения к ней задействованы страховые компании, проводится информирование граждан, в том числе рассылки сообщений СМС, в мессенджерах и через Единый портал госуслуг. Углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства совершенно бесплатно, она организована с учетом эпидемической обстановки и проводится с учетом всех необходимых защитных мер, подчеркнули в пресс-службе министерства.