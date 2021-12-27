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27.12.2021 22:23
Рубрика: Общество

Врачи назвали лучший продукт для профилактики атеросклероза

Текст: Андрей Васильев

Новое исследование американских диетологов показало, что употребление большего количества лосося может помочь в борьбе с атеросклерозом.

Фото: iStock
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В исследовании, опубликованном в The Journal of Clinical Investigation, отмечается, что жирные кислоты омега-3 образуют молекулы, активирующие рецептор, который может иметь важное значение для остановки процесса воспаления и борьбы с этой болезнью. "Жирные кислоты омега-3 потенциально могут помочь защитить от атеросклероза несколькими способами, в частности, уменьшив воспаление, ключевой фактор, вызывающий заболевание атеросклерозом", - сказала Хильдур Арнардоттир, ведущий автор исследования, в интервью Eat This, Not That!

Противовоспалительные свойства этих жирных кислот связаны с широким спектром других преимуществ для здоровья, включая влияние на умственную деятельность и уменьшение боли в суставах. Вместе с тем ученые отмечают, что обработанные продукты на полках в большинстве супермаркетов сделаны с использованием таких масел, как сафлоровое или соевое, которые богаты жирными кислотами омега-6, а не омега-3. Диетологи рекомендуют есть жирную рыбу два раза в неделю, а также "наслаждаться авокадо, льняным и оливковым маслом большую часть дней недели".

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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