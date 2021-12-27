Вышел русский трейлер ремейка "Трех орешков для Золушки"

Сказка братьев Гримм вновь обрела второе (в кубе) дыхание - на YouTube опубликован милейший локализованный трейлер "Трех орешков для Золушки".

Напомним, что советскому и российскому зрителю эта история хорошо знакома по легендарной картине 1973-го года Ворличека Tři oříšky pro Popelku, совместному проекту студий "Баррандов" и ДЕФА. В основу ее сценария было положено переложение сказки братьев от чешской писательницы Божены Немцовой. В трактовке которой сказка называлась "Три сестры".

Новая версия, норвежско-литовская, - за постановкой Сесиль Мосли ("Анатомия страсти", "Маммон"). И что особо симпатично, одну из ролей здесь сыграл Кристофер Хивью (Великанья смерть из "Игры престолов" и бедный Нивеллен из второго сезона "Ведьмака").

Плюс на борту Торбьорн Харр ("Викинги", Театр трупов") и Эллен Доррит Петерсен ("Паранормальные"). Местную Золушку сыграла породистая начинающая 25-летняя норвежская актриса Астрид Смепласс - несказанная утеха глаз, принца - Ченгиз Ал ("Стыд", "Все иностранцы задергивают шторы").

Сюжет вы знаете.

Релиз - 4 января.