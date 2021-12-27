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27.12.2021 14:42
Рубрика: Власть

Захарова: Обвинения Киева в адрес министра транспорта РФ недопустимы

Текст: Константин Волков
Обвинения Генпрокуратуры Украины в адрес министра транспорта РФ Виталия Савельева недопустимы, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии.
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Обвинения были выдвинуты по подозрению в организации незаконной перевозки лиц через российско-украинскую границу и созданию авиасообщения с Крымом.

Фото: РИА Новости
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"Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела", написала Захарова.

По ее словам, Украина продолжает "мелко мстить" России за свободный выбор жителей Крыма.

"Действия украинской прокуратуры против руководства Министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает мелко мстить за свободный выбор жителей Крыма. Лицемерие принимаемых мер заключается еще и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима", отметила Захарова.

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