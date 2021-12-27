Захарова: Обвинения Киева в адрес министра транспорта РФ недопустимы

Обвинения были выдвинуты по подозрению в организации незаконной перевозки лиц через российско-украинскую границу и созданию авиасообщения с Крымом.

"Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела", написала Захарова.

По ее словам, Украина продолжает "мелко мстить" России за свободный выбор жителей Крыма.

"Действия украинской прокуратуры против руководства Министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает мелко мстить за свободный выбор жителей Крыма. Лицемерие принимаемых мер заключается еще и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима", отметила Захарова.