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27.12.2021 00:01

Запущен цифровой портал об интеграции в ЕАЭС

Текст: Матвей Линник

Минэкономразвития совместно с Всероссийской Академии внешней торговли (ВАВТ) запустили цифровой портал "Евразийская интеграция в цифрах: экономический мониторинг".

Фото: РИА Новости
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По словам замглавы министерства Дмитрия Вольвача, портал содержит информацию о состоянии экономики и торгово-экономических связях государств-членов ЕАЭС.

"Для нас важно, чтобы информация о текущем состоянии экономик стран ЕАЭС и перспективах развития евразийской интеграции была доступна для каждого гражданина. Наша цель - популяризация евразийской интеграции, донесение до каждого в визуально-доступной форме основных тенденций на пространстве Союза", - сказал он.

Портал состоит из семи разделов:

- "Евразийская интеграция" (представлены основные Союзные макроэкономические показатели);

- "Экономические эффекты интеграции" (экспертные оценки влияния евразийской интеграции и ее вклада в долю ВВП и торговлю государств-членов Союза);

- "Основные макроэкономические показатели" (представлены как актуальные, так и исторические значения по каждой стране отдельно, в том числе и агрегированные союзные);

- "Эпидемиологическая динамика (COVID-19)" - информация о динамике заболеваний COVID-19, а также вакцинации в странах Союза и ближнего зарубежья;

Фото: РИА Новости
Две трети общего рынка в ЕАЭС сформированы за счет товаров членов союза

- "Торговля товарами" (основные показатели по внешней и взаимной торговле ЕАЭС);

- "Торговля услугами" (состояние развитие рынка услуг в ЕАЭС и в отдельных странах);

- "Инвестиции" (динамика прямых иностранных инвестиций, в том числе, объемы взаимных потоков инвестиций в рамках ЕАЭС).

Интернет-ресурс также адаптирован для мобильных устройств.

Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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