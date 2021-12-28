АК-19 под патрон НАТО нашел первых покупателей

Россия подписала первые экспортные контракты на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова, пишет РИА Новости.

АК-19 впервые представили на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. И потенциальные покупатели сразу предъявили к нему большой интерес.

Автомат АК-19 оснащен планками Пикатинни, которые дают возможность использовать разное навесное оборудование, и телескопическим прикладом. Кроме того, он имеет диоптрический прицел новой конструкции, а также быстросъемный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Использует патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров.