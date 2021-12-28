Аудиторы выявили недостатки в информационной системе по пособиям

Счетная палата указала на неточность сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), в которой собрана информация обо всех назначаемых гражданам пособиях и льготах.

Аудиторы рекомендовали скорректировать их и обеспечить полноту и достоверность размещаемых в системе данных, поскольку в 2023 году на их основании будут предоставляться все меры поддержки.

Согласно законопроекту, разработанному Минтрудом, уже с 1 сентября следующего года все новые меры соцподдержки должны назначаться гражданам по данным из ЕГИССО - автоматически при наступлении жизненного события или по одному заявлению, то есть - без сбора справок. До конца 2023 на такой формат предоставления переведут все старые пособия и выплаты, которые начисляются гражданам из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

Предполагается, что налоговые органы в ЕГИСОО будут передавать сведения о низких доходах россиян, движимом и недвижимом имуществе, которым владеет семья, что позволит органам соцзащиты рассчитывать среднедушевой доход граждан, определять степень нуждаемости семьи.

Однако сегодня в системе многие сведения о назначенных мерах поддержки не соответствуют действительности, отмечают в Счетной палате. Так, по данным Пенсионного фонда страховая пенсия у пенсионера в Тульской области с января по декабрь 2020 года составила 13019,27 рубля, в ЕГИССО ее размер - 16 932,83 рубля. Число инвалидов I группы, получающих меры поддержки по состоянию на 1 января 2021 года, по данным ЕГИССО (1663,34 тыс. человек), на 295,78 тысяч человек больше, чем в целом число инвалидов, имеющих эту группу инвалидности, по данным Федерального реестра инвалидов (1367,58 тысяч человек). Кроме того, в системе ведется справочник событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты, о них получателей уведомляют в личном кабинете на портале госуслуг. Но он предусматривает только три наименования жизненных событий - рождение ребенка, установление инвалидности и наступление пенсионного возраста. Это, по мнению аудиторов, не отражает весь спектр жизненных событий, при которых у граждан появляется возможность получения социальной поддержки и помощи.

В связи с этим, Счетная палата рекомендовала Правительству поручить Минтруду и ПФР заполнить в ЕГИССО пробелы, устранить причины технических ошибок, а также обратить отдельное внимание на недостатки в работе "Социального калькулятора", основная идея которого в том, чтобы человек, заведя свои данные в личном кабинете, мог увидеть все пособия и льготы, которые ему положены. Сегодня из-за постоянных сбоев и несоответствия данных калькулятор не выдает действительной информации.

Между тем, замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр заверил, что до 2023 года все региональные органы соцзащиты начнут не только размещать информацию, но назначать меры соцподдержки через ЕГИССО. В Минтруде также отметили, что перечень событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты и которые содержатся в справочнике событий, будет расширяться. Помимо уведомлений о мерах поддержки, которые полагаются гражданам при рождении ребенка, установлении инвалидности и достижении пенсионного возраста, со следующего года список пополнят еще два события - достижение определенного возраста у ребенка и беременность. Проактивное информирование при получении статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации и при присвоении звания ветерана будет реализовано в 2023 году. Еще через год - в 2024 году - информирование будет организовано в связи с созданием молодой семьи, потерей кормильца и установлением опеки.

В Счетной палате подчеркнули, что на начало 2021 года в ЕГИССО были представлены сведения о 70,44 млн получателей мер социальной защиты. Это на 6,9% больше, чем по итогам 2018 года - первого года работы системы.