Билл Гейтс назвал способ "спасения мира"

Спасти мир от климатической катастрофы поможет чистая промышленная революция, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

В статье для Wired он призвал изменить методы ведения бизнеса и найти способы производства в разных сферах без выбора парниковых газов. Гейтс считает эту цель вполне достижимой, отмечая, что уже в 2022 году намечаются события, которые позволят ускорить переход к зеленой экономике.

По мнению Гейтса, в будущем году предпринимателям стоит вкладываться в развитие чистых технологий, которые позволят сократить количество выбросов. Он уверен, что начнет создаваться рынок экологически чистых продуктов - силами бизнеса и государственного сектора. Инвесторы будут вкладывать в эту сферу больше средств, а также Гейтс ожидает появление новых способов взаимодействия в сфере зеленой экономики.

"Я взволнован предстоящим годом и мы находимся в самом начале революции, которая обеспечит следующее поколение чистых технологий", - пишет он, добавляя, что "семена изменений закладываются по всему миру".