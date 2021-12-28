Что меняется в процедуре въезда иностранцев в Россию с 29 декабря

В среду вступает в силу закон, согласно которому иностранные граждане, въехавшие в Россию, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию.

Граждане Беларуси, дети иностранцев в возрасте до 6 лет и сотрудники посольств, консульств и военных атташатов освобождены от всех новых вводимых процедур. Фото: РИА Новости

"Для законного нахождения в РФ иностранные граждане, въехавшие после 29 декабря 2021 года, обязаны иметь документ, подтверждающий прохождение этих процедур. Такой документ выдается территориальными органами МВД и представляет собой ламинированный бланк-карточку с фотоизображением и установочными данными владельца", - пояснили в МВД.

При этом за "съем пальчиков", фотографирование и медосмотр не будут взимать госпошлину. Сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться понадобится лишь один раз, а медосвидетельствование - при каждом новом въезде в Россию.

Иностранцы, прибывшие в Россию для трудовой деятельности, обязаны пройти все эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда. Аналогичный порядок - при обращении гостей с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Трудовые мигранты обязаны будут в течение 30 дней пройти в медучреждениях осмотр, подтверждающий отсутствие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркозависимости.

"В случае неисполнения обязанностей по прохождению дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медосвидетельствования в отношении таких иностранных граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении срока временного пребывания в РФ", - пригрозили в МВД.

От прохождения этих процедур освобождены дети в возрасте до 6 лет и граждане Беларуси. А также владельцы дипломатических, служебных паспортов; сотрудники посольств, консульств и члены их семей.

В ходе медосмотра тестировать будут в том числе на наличие коронавируса. Дактилоскопия должна повысить раскрываемость преступлений

Нововведения, считают в МВД, поспособствуют повышению санитарно-эпидемиологической безопасности, поскольку тестировать гостей будут в том числе на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, из-за расширения базы отпечатков пальцев повысится раскрываемость преступлений.

Тем временем

Проработка подобного документа идет уже давно, он должен был появиться еще минувшей весной, потом - к началу лета, теперь, наконец, документ принят, рассказал "РГ" глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

"Такой документ способен решить многие проблемы работающих в России иностранцев, - уверен Коженов. - Сейчас самое главное - довести эту информацию до всех, кто уже находится в России. Мы сняли специальный ролик и разместили его на всех доступных ресурсах".

Одна карточка, которую можно предъявить хоть работодателю, хоть полицейскому вместо множества разнообразных документов - это, как минимум, удобно, считает он.

Правда, реализация закона может столкнуться с вполне объективными трудностями. Представители сразу нескольких землячеств мигрантов сообщили "РГ", что им поступила просьба "придержать" своих сограждан. По их информации, в стране недостаточно сканеров отпечатков пальцев, из-за чего прошедшие медкомиссию люди не смогут быстро пройти дактилоскопию. Следующая сложность ждет их и на этапе получения необходимой карточки. Гознак еще не напечатал тираж бланков. Их готовность ожидается в начале следующего года. И если столичные пункты выдачи таких удостоверений, скорее всего, успеют их получить, то в регионах процесс может растянуться на несколько месяцев.

Всего в России сейчас работают 7-8 млн мигрантов, сказал Коженов. Каждому из них надо получить бланк-карточку в течение месяца. Затем поток резко снизится: объемы ежемесячного въезда оцениваются в десятки тысяч человек. Больше всего иностранные работники зарабатывают в сфере строительства - около 54 тысяч рублей, транспорта, логистики и работы на складах - около 52 тысяч рублей. Те, кто работает в охране, безопасности и сфере ЖКХ, ежемесячно получают в среднем 41-42 тысячи рублей, а в сельском хозяйстве - 37 тысяч рублей.

Подготовил Алексей Дуэль