Что может вызвать рост цен на хлеб

С 2022 года субсидии мукомолам и хлебопекам на компенсацию части затрат не предусматриваются, сообщили "РГ" в минсельхозе. Такая мера поддержки действовала весь 2021 год для стабилизации цен на хлеб. Хлебопеки опасаются, что отмена субсидий может привести к росту цен на их продукцию.

Субсидии мукомолам и хлебопекам в размере 4,7 млрд рублей были предоставлены в начале этого года по распоряжению правительства. Из них 2,9 млрд рублей предназначались на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Таким образом власти рассчитывали стабилизировать цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

В минсельхозе напоминают, что помимо субсидий стабилизировать цены на хлеб помогли и ограничения на вывоз зерна. Они продолжат действовать и в 2022 году. Это "плавающая" экспортная пошлина на основные зерновые культуры, а также квота на вывоз зерна в размере 11 млн тонн - она будет применяться с 15 февраля по 30 июня 2022 года.

По данным Росстата, с января по ноябрь 2021 года средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 8,9%, на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной - на 8,2%. За год рост составил 10,2% и 10,3% соответственно. При этом потребительские цены на продовольственные товары за этот период выросли больше - на 10,8%, приводят данные в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

Получается, эффект от господдержки был. В регионах к федеральной субсидии по 2 тысячи рублей на тонну хлеба добавляли и свои, говорит президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. При этом в 2021 году у хлебопеков выросли затраты на все ингредиенты в среднем на 56%, а, например, упаковка подорожала вдвое. Также производители вынуждены повышать зарплаты сотрудникам - в разных регионах дефицит кадров составляет от 25% до 48%. Лялин не исключает, что отмена субсидии может привести к росту цен на хлеб.

За год белый хлеб подорожал на 10,2%. Это меньше, чем многие другие продукты

В минсельхозе говорят, что пока цены на хлеб стабильны, но признают, что "негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости". Также повлиять может рост стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах Северного полушария.