Дания стала страной с самым высоким в мире уровнем заражения COVID-19 в 1 612 случаев на 100 тысяч человек.

В понедельник страна с населением 5,8 миллиона человек сообщила о новом рекордном количестве ежедневных инфекций, и теперь в ней, по данным статистического бюро Our World in Data, зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в мире. Новые ежедневные случаи заражения в Дании впервые превысили отметку в 15 тысяч: а органы здравоохранения зафиксировали 16 164 случая инфицирования за 24 часа. 16 164 положительных результата были получены в результате 130 686 тестов ПЦР, что дает очень высокий показатель заражения - 12,4 процента.

С прошлой недели "омикрон"-вариант является доминирующей формой COVID-19 в Дании. Согласно статистике, приведенной AFP на основании информации из официальных источников, пять стран с самым высоким уровнем заболеваемости за последние семь дней в мире были европейскими. При этом Дания входит в число стран, которые проводят больше всего тестов на одного жителя.