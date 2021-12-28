Диетологи назвали лучший антиоксидантный напиток

Новое исследование американских диетологов показало, что употребление свежего гранатового сока может помочь в борьбе с окислением и "свободными радикалами" в организме. В гранате содержится большое количество антиоксидантов. Эти природные соединения поддерживают процесс защиты организма от нестабильных молекул, называемых "свободными радикалами", которые со временем могут повредить ваши клетки. При этом наибольший эффект для здоровья имеют гранаты, которые собираются и употребляются на пике сезона с октября по январь.

Согласно исследованию диетологов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, в гранатовом соке содержится больше таких соединений, чем в четырех других напитках, известных своим высоким количеством антиоксидантов: красное вино, виноградный сок Конкорд, сок черники и зеленый чай. В частности, выяснилось, что свежий гранатовый сок обладает в среднем в три раза большей антиоксидантной силой, чем зеленый чай.

При этом отдельные части этого фрукта содержат различные типы антиоксидантов. Например, рубиново-красные ядра граната содержат антоцианы, а твердая кожура и белая сердцевина - эллагитаннины. По словам американского диетолога, профессора Мэгги Мун, сказанными в интервью eatthis.com, употребление нескольких видов продуктов, известных своими антиоксидантами, дает преимущество: разнообразие является ключевым принципом питания, потому что оно облегчает получение всех питательных веществ, необходимых для здоровья. Наконец, гранатовый сок содержит уникальные полифенолы граната, которые могут быть полезны для фитнеса. Например, антиоксиданты в гранатовом соке могут помочь увеличить биодоступность оксида азота, защищая его от разрушения в организме, что помогает организму получать кислород и питательные вещества, необходимые для тренировок.