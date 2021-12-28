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Рубрика: Общество

Доля привитых от гриппа в России достигла 45,9 процента

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В России за последние две недели практически не изменился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ: эпидемические пороги заболеваемости все еще превышены в 58 регионах, преимущественно среди взрослых, сообщил Роспотребнадзор.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Чаще всего население болеет вирусами гриппа типа А и негриппозными респираторными вирусами.

Чтобы не получить осложнений при заболевании гриппом, у граждан есть возможность пройти бесплатную вакцинацию, которая все еще продолжается во всех регионах. К 24 декабря привито 45,9% населения страны, или более 67 миллионов человек.

По оценкам врачей, вакцинация от гриппа в сочетании с прививкой от коронавируса может усилить иммунную защиту организма и лучше противостоять обеим инфекциям.

Пока число вакцинированных от коронавируса в этом сезоне (77 миллионов) превышает число привитых от гриппа.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Прививки и вакцинация

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