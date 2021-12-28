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28.12.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Экономист оценил потенциал роста ставок по вкладам в 2022 году

Текст: Георгий Панин
Ко второй декаде декабря 2021 года средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в 10 крупнейших банках РФ выросли до 7,4 процента против 4,49 процента в начале года. Это рекордный уровень с середины мая 2019 года.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев объяснил причины такого рекорда и дал прогноз по вкладам на 2022 год:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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- Тренд на рост ставок по вкладам начался в конце 2020 года - начале 2021 года вместе с разгоном инфляции и опасениями роста ключевой ставки ЦБ РФ. Цены на товары в 2021 году подогревались ростом спроса наговоры широкого потребления в свете восстановления мировой экономики после острой фазы коронакризиса.

Реагируя на рост цен, Банк России перешел к ужесточению монетарной политики и подъему ключевой ставки. На последнем декабрьском заседании ставка была увеличена сразу на 1 п.п. до 8,5 процента. Совокупный рост за год составил 4,25 п.п., то есть ставка за прошедший год удвоилась.

В результате роста ключевой ставки коммерческие банки начали поднимать доходности по депозитам.

Взгляд в будущее

В 2022 году потенциал дальнейшего роста ставок по вкладам есть, однако он не столь значительный. Комментируя последнее решение по ключевой ставке, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ РФ пока еще "не добрал" жесткости по ключевой ставке для возвращения инфляции к 4%. То есть в следующем году не исключен дальнейший рост ключевой ставки и, как следствие, доходностей по депозитам.

В то же время, накопленная инфляция в 2022 году может начать замедляться за счет нормализации базы расчета. Без дальнейшего роста индекса цен у ЦБ не будет стимула дальше поднимать ставку, соответственно, рост доходностей по вкладам должен затормозиться.

Фото: pixabay.com
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Таким образом, потенциал дальнейшего роста процентных ставок по вкладам ограничен 1-1,5 п.п. и не должен превысить в среднем 9%. Причем подъема доходностей можно ожидать в начале года, после этого, вероятно, ставки будут держаться вблизи достигнутых значений.

Если предположить, что Банку России удастся обуздать инфляцию, то ближе к концу 2022 года риторика регулятора может смягчиться, замаячит возможность снижения ключевой ставки и ставок по вкладам.

Какие альтернативы

Наиболее близким по своей природе к банковским вкладам инструментом являются облигации. Для максимальной надежности и минимизации рисков стоит обратить внимание на государственные облигации (ОФЗ). Сейчас доходность трехлетних бумаг находится около 8,5%.

Фото: Сергей Куксин
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Если ожидать, что цикл роста ключевой ставки близок к завершению, то имеет смысл ориентироваться на облигации с фиксированным купоном и сроком погашения в 3-5 лет. Они могут предоставить инвесторам повышенную доходность при успешном сдерживании инфляции. Для получения еще более высокой доходности стоит обратить на корпоративный сектор. Доходности, как и риски, здесь как правило, выше.

Облигации удобны тем, что их при достаточной ликвидности можно продать в любой момент, не потеряв при этом деньги, как при досрочном закрытии вклада. Также ценные бумаги дают возможность гибко подбирать сроки вложения средств, а при выборе корпоративных бумаг зачастую предлагают более высокую доходность.

Еще более рискованная и потенциально более доходная альтернатива депозитам - акции. Здесь нужно понимать, что инструменты сильно отличаются от банковского вклада, никто не гарантирует доходность по акциям.

Если все же ориентироваться на данный инструмент, то стоит обратить внимание на крупные и стабильные компании из телекоммуникационного, энергетического и потребительских секторов. Их финансовые результаты и дивиденды меньше подвержены влиянию экономических циклов.

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