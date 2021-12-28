Эксперт назвала плюсы и минусы статуса самозанятых

За три года эксперимента налог для самозанятых выбрали более 3,5 млн предпринимателей, а согласно отчетам Федеральной налоговой службы общий размер начислений по нему на 1 ноября этого года уже составил 17,9 млрд рублей, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Отмечается, что каждый четвертый российский самозанятый работает в Москве, где с начала 2021 года их численность выросла на 313,6 тысяч и к ноябрю достигла 792,8 тысячи человек. "Это 23% от общего числа всех зарегистрированных в стране плательщиков налога на профессиональный доход", - уточнила доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения университета Галина Семенова. По ее словам, почти каждый пятый самозанятый предоставляет услуги такси, около 10% граждан сдают квартиры, около 6% - предоставляют услуги репетитора, 5% работают в сфере маркетинга и рекламы.

Из плюсов налога для самозанятых она назвала удобство регистрации в налоговом органе. например, это можно сделать через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или с помощью приложения "Мой налог". Привлекает и низкая ставка налога: всего 4% с перечисленного дохода физических лиц и 6% - с юридических лиц. При этом самозанятый платит налог только с фактически полученного дохода, и ему не нужно платить страховые взносы. Налоговый период составляет календарный месяц, это значит, что налог уплачивается ежемесячно небольшими суммами, не требуется онлайн-касс и расчетных счетов, оплата принимается любыми способами, не нужно сдавать в налоговую службу отчеты и декларации.

В числе минусов эксперт отметила отсутствие социальных гарантий: самозанятые не могут уйти на оплачиваемый больничный, им придется самостоятельно копить на пенсию. При расчете налога не учитываются расходы самозанятого при ведении профессиональной деятельности, такие как аренда помещений, материальные затраты, нет возможности использовать другие льготы (стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ) так как самозанятый не платит 13% налога на доходы физических лиц. В трудовой стаж период самозанятости не включается.

Ранее министр экономразвития Максим Решетников подчеркнул, что к концу этого года число самозанятых достигло 3.8 млн человек.