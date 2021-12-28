Фильм "Капитан Волконогов бежал" стал рекордсменом "Золотого орла"-2021

Объявлен короткий список номинантов Национальной премии "Золотой орел", в будущем году отмечающей свое двадцатилетие.

По результатам голосования членов Академии "Золотой орел" в пятерку лучших фильмов попали "Иван Денисович" - драма Глеба Панфилова, "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Огонь" Алексея Нужного, "Серебряные коньки" Михаила Локшина и "Уроки фарси" Вадима Перельмана.

В тройке лучших телевизионных сериалов - "Грозный" Алексея Андрианова, "Обитель" Александра Велединского и "Седьмая симфония" Александра Котта. В этом году впервые премия учредила отдельную номинацию для сериалов, вышедших на онлайн-платформах.

Лучшими академики сочли "Вампиров средней полосы" Антона Маслова, "Вертинского" Авдотьи Смирновой и "Пингвинов моей мамы" Натальи Мещаниновой.

В число номинантов в категории неигровых фильмов попали "Байкал. Удивительные приключения Юмы" Анастасии Поповой, "Бондарчук. Battle" Ильи Белова и "Кто тебя победит никто" Любови Аркус.

Среди лучших короткометражных фильмов - "Аптека счастья" Оксаны Михеевой, "Друг" Андрея Светлова", "И привет" - комедия Бориса Хлебникова и Натальи Мещаниновой.

В номинации "Лучший анимационный фильм" тройку лидеров составили "Аляска" Оксаны Кувалдиной, "Конь Юлий и большие скачки" режиссеров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, "Кощей. Начало" Андрея Колпина.

Наиболее сильными режиссерами академики признали Глеба Панфилова ("Иван Денисович"), Наталью Меркулову, Алексея Чупова ("Капитан Волконогов бежал") и Михаила Локшина ("Серебряные коньки"). Лучшими сценариями академики сочли "Капитан Волконогов бежал" (Наталья Меркулова, Алексей Чупов), "Серебряные коньки" (Роман Кантор) и "Уроки фарси" (Илья Цофин).

Актерские номинации сложились таким образом. Лучшими исполнительницами женских ролей в кинофильмах признаны Анна Михалкова ("Дело"), Ирина Старшенбаум ("Общага") и Мария Аронова ("Пара из будущего"). Лучшие женские роли на телевидении - у Александры Ребенок ("Обитель"), Александры Урсуляк ("Пингвины моей мамы") и Натальи Рогожкиной ("Седьмая симфония").

Среди исполнителей мужских ролей в кино на этом этапе впереди Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал") и Константин Хабенский ("Огонь"); на телевидении - Алексей Филимонов ("Вертинский"), Филипп Янковский ("Контейнер"), Алексей Гуськов ("Седьмая симфония").

Среди исполнительниц женских ролей второго плана на финишную прямую вышли Ирина Горбачева ("Огонь"), Дария Коныжева ("Пара из будущего") и Северия Янушаускайте ("Серебряные коньки"). Из актеров-мужчин в ролях второго плана впереди Иван Янковский ("Огонь"), Тимофей Трибунцев ("Капитан Волконогов бежал") и Алексей Гуськов ("Серебряные коньки").

В номинации "Лучшая операторская работа" в тройке лидеров Александр Александров ("Общага"), Михаил Милашин ("Огонь") и Игорь Гринякин ("Серебряные коньки"). Из художников-постановщиков в фаворитах Сергей Февралев ("Капитан Волконогов бежал"), Анастасия Каримулина и Изабела Тихоньска ("Конец-Горбунок"), Александр Загоскин ("Серебряные коньки"). Художники по костюмам: Сергей Февралев ("Капитан Волконогов бежал"), Анастасия Каримулина и Изабела Тихоньска ("Конек-Горбунок") и Александр Загоскин ("Серебряные коньки").

Из композиторов лучшую музыку к фильмам предложили Алексей Айги ("Белый снег"), Вадим Биберган ("Иван Денисович") и Кирилл Бородулев ("Огонь").

Лучшим академики признали монтаж фильмов "Иван Денисович" (Ольга Петрусевич), "Конек-Горбунок" (Серик Бейсеу и Константин Ларченко) и "Серебряные коньки" (Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов). Лучшей работой звукорежиссера - "Иван Денисович" (Никита Ганькин), "Огонь" и "Серебряные коньки" (оба - Алексей Самоделко).

Номинация работ по гриму и пластическим спецэффектам сложилась из фильмов "Иван Денисович" (Анна Мановицкая и Лариса Сверба), "Последний богатырь: корень зла" (Петр Горшенин и Татьяна Вавилова), "Серебряные коньки" (Тамара Фрид). В сфере визуальных эффектов лучшими работами признаны "Конец-Горбунок", "Огонь" и "Серебряные коньки" (все три фильма создавались с участием компании CGF).

Таким образом, абсолютным рекордсменом года по числу главных номинаций стала драма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" - у нее 7 номинаций, включая "Лучший фильм".

Теперь академикам "Золотого орла" предстоит выбрать победителей, которые будут объявлены на торжественной церемонии вручения премий 28 января 2022 года по традиции в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм". Лауреаты получат статуэтки, созданные ювелирной компанией Mercury - партнера "Золотого орла".