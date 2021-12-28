Генпрокуратура просит ликвидировать общество "Мемориал", признанное иноагентом

В Верховном суде представитель Генпрокуратуры попросил ликвидировать просветительское общество "Мемориал" (признано в России иноагентом). Напомним, Верховный суд рассматривает иск надзорного ведомства о ликвидации "Мемориала", 28 декабря в суде проходят прения сторон.

Как сообщает "Интерфакс", представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров в Верховном суде России заявил, что историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в России иноагентом) спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства. Жафяров заявил, что "Мемориал" обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан.

Представитель генпрокуратуры возмутился тем, что "сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за реабилитацией изменников Родины и нацистских пособников. Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот это - подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается "Мемориал" от статуса иностранного агента".

Прокурор напомнил, что за последние годы "Мемориал" ни разу не обратился в Генпрокуратуру с просьбой о признании кого-либо жертвой репрессий. По его словам, "Мемориал" создавался для увековечивания исторической памяти, но в последнее время сосредоточился на ее искажении - в первую очередь, памяти о Великой Отечественной войне.

Кстати, о том, что в списки жертв репрессий "Мемориала" оказались включены трое пособников нацистов, убивавшие евреев, 9 декабря на встрече с членами СПЧ сообщил президент России Владимир Путин. Он тогда сказал, что "Мемориал" должен следовать своим идеалам гуманизма и не включать в списки жертв репрессий лиц, которые были причастны к убийствам. В "Мемориале" отговорились, что, дескать, в базе из более чем 3 миллионов имен возможны ошибки, которые исправляются, и что имена троих пособников нацистов были заблокированы еще три месяца назад.

Но президент также заявил, что "Мемориал" "пытается защищать" международные организации, которые в России включены в список террористических и экстремистских, например, "Хизб ут-Тахрир" (террористическая организация, запрещена в России), "Таблиги Джамаат" (экстремистская организация, запрещена в России).

Поэтому Генпрокуратура и попросила Верховный суд ликвидировать просветительское общество "Мемориал" еще 11 ноября. Тогда же прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом). Кроме того, в надзорном ведомстве настаивают, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирование общественного мнения.