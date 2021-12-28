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28.12.2021 12:22
Рубрика: В мире

Глава МИД ФРГ заявила о "геостратегической роли" проекта "Северный поток-2"

Текст: Екатерина Забродина

Новая глава МИД Германии Анналена Бербок от партии "Зеленые" вновь разошлась с социал-демократом, канцлером Олафом Шольцем в оценке газопровода "Северный поток-2". По мнению госпожи Бербок, он играет большую "геостратегическую роль" и якобы выходит за рамки чисто экономического и коммерческого проекта, на чем настаивает Шольц, а до него - Ангела Меркель. Об этом шеф немецкой дипломатии заявила агентству dpa.

Посол в Германии призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию "Северного потока-2"

"Последние несколько лет - даже учитывая различное восприятие проекта в Европе - ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2", - цитирует Бербок ТАСС. Между тем немецкие социал-демократы, которые ранее выступали младшими партнерами ХДС по коалиции, а в новом правительстве возглавили ее, призывали не политизировать сам проект и процесс его сертификации.

В настоящее время немецкий регулятор проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии пришлось зарегистрировать дочернюю компанию на территории в ФРГ, от которой потребовали подать новую заявку.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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