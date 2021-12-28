Глава Следственного комитета - о причинах жестоких преступлений подростков

В последние годы участились случаи жестоких преступлений, которые совершают совсем молодые люди - школьники, студенты. Среди их жертв не только одноклассники, случайные прохожие, но даже их близкие. А причины для таких поступков, когда следствие начинает разбираться, зачастую настолько незначительны, что не поддаются логическому объяснению.

Обсудим эту опасную ситуацию с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Александр Иванович, где, на ваш взгляд, корни этой проблемы?

Александр Бастрыкин: У этой проблемы несколько аспектов. Прежде всего то, какие идеалы и ценности мы закладываем в наших детей.

Но, к сожалению, приходится констатировать, что в этом процессе участвуем не только мы сами, но и все, что нас окружает. В силу высокого уровня экономического и технологического развития дети черпают извне информацию, которая на них крайне губительно влияет. И это глобальная проблема, которая отмечена на самом высоком уровне - в "Стратегии национальной безопасности", утвержденной главой государства. Там сказано, что базовые моральные и культурные нормы, институт брака, семейные ценности подвергаются разрушительному воздействию. Абсолютизируется свобода личности, ведется пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, в отдельных странах легализуются наркотики. Насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни. Проблемы межнациональных и межконфессиональных отношений также порождают вражду и ненависть, становясь предметом геополитических игр и спекуляций.

В Смоленской области был дикий случай. 14-летняя школьница, которую мать и отчим не пустили в полночь погулять с мальчиком, решила разобраться с родными, подговорив своего знакомого. Спящим матери и отчиму они нанесли ножевые ранения. Как такое объяснить?

Александр Бастрыкин: Мы сталкиваемся с размытием и изменением нравственных ценностей, чуждыми нам идеалами и ориентирами, стремлением молодежи любым путем обогатиться либо получить желаемое.

Это тот случай, когда некая абсолютизация свободы личности противопоставляется другим, не менее важным ценностям, таким как жизнь человека.

Пример по Смоленской области не единственный. Например, в Липецкой области осуждена несовершеннолетняя, которая также подговорила молодого человека совершить нападение на ее отца и его супругу.

В Санкт-Петербурге молодой человек, уставший от гиперопеки родителей, открыл по ним огонь из ружья.

В Волгоградской области расследовалось уголовное дело в отношении подростка, который пытался сбыть наркотические средства из корыстных побуждений, хотел иметь собственный заработок.

В Воронежской области был случай, когда несовершеннолетний также имел материальные затруднения и предпринял попытку сбыта наркотических средств.

За 11 месяцев этого года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

Опасность в том, что все это для молодежи становится нормой. Таким образом, мы сталкиваемся с пересмотром базовых норм морали, психологическим манипулированием. Все это причиняет ущерб нравственному здоровью человека, поощряет деструктивное поведение, формирует условия для саморазрушения общества. Значительно усиливается разрыв между поколениями.

И это благодатная почва для национализма, ксенофобии, религиозного экстремизма и терроризма.

Вопрос воспитания молодежи является важным фактором внутренней безопасности страны. Если не воспитаем мы, ее воспитают другие.

Процент от чужой жизни

Случаи, о которых вы рассказали - страшные. Но если в общем, то о каких масштабах преступности несовершеннолетних идет речь?

Александр Бастрыкин: Начиная с 2013 года наблюдался спад числа уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, однако в 2020 году, когда мы расследовали 8804 уголовных дела, отметился небольшой рост по сравнению с 2019 годом.

За 11 месяцев этого года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

Практически половина этих преступлений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в совершение преступлений взрослыми.

В структуре подростковой преступности подавляющее большинство - это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, - 56,8 процента. 11,9 процента преступлений, связанных с наркотиками, 9,2 процента - это угоны автотранспорта, 3,5 процента - изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 1,6 процента - убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Чтобы понимать масштаб проблемы, сюда надо добавить еще и такие случаи, когда дети на момент совершения преступления не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, а их более 3 тысяч, и это тоже большая проблема.

Если анализировать данные по количеству лиц на 100 тысяч населения, в отношении которых дела были направлены в суды, то наиболее криминальными регионами сегодня являются республики Бурятия, Тыва, Забайкальский край, Курганская, Магаданская, Новгородская, Сахалинская области.

Глава Следственного комитета напомнил, сколько великих россиян вышли из кадетов. Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Злоба импортом

С вашей точки зрения, негативные ориентиры, которые притягивают молодежь, формируются спонтанно, сами по себе? Или все-таки есть те, кому выгодно продвижение такого "продукта" в нашу среду?

Александр Бастрыкин: Это очень хороший вопрос. Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" - это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты.

Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему.

Используя цифровые технологии, ресурс средств массовой информации, популярные интернет-сервисы, с одной стороны они ведут дискредитацию России на международной арене, с другой - бьют по нам изнутри. И мы должны действовать оперативно и системно, чтобы дать ответ этим вызовам.

Давайте уточним, о каких конкретно действиях идет речь?

Александр Бастрыкин: Если не брать в расчет действия дипломатов и политиков, то это выпуск культурно-массовой продукции определенной направленности.

Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр.

Логика противостояния, как они выражаются, "русской угрозе" "вшита" в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра, что делает их также латентным оружием пропаганды.

Если же говорить о ценностях, на которых акцентируют внимание многие иностранные фильмы, потребляемые нашей молодежью, то они тоже довольно простые - право сильного, эгоизм, нередко приветствуется насилие и даже убийства, совершенные якобы во благо.

Некая абсолютизация свободы личности противопоставляется другим, не менее важным ценностям, таким как жизнь человека

Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов. Стратегия национальной безопасности определяет, что информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета.

В продолжение этого мы сталкиваемся и с попытками фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Таким образом, идет формирование совершенно иного мировоззрения, тормозящего развитие личности, и, как следствие, утрата морального здоровья общества.

Получается, вот такая "мягкая сила" может привести и уже приводит в нашей стране к достаточно тяжелым последствиям…

Александр Бастрыкин: Совершенно верно. Постепенно появляются те, кто готов к более активным и даже преступным действиям.

Мы видим, как совершаются нападения на учебные заведения в Казани, Перми, Московской области, а также в других регионах. В Хабаровске школьницы 16 и 14 лет избили до смерти пожилого мужчину. Есть немало примеров участия молодежи в финансировании терроризма.

Недавно на Совете безопасности обсуждалась проблема сохраняющихся угроз, связанных с деятельностью незаконных группировок в интернете с целью радикализации подростков и молодежи, приобщения их к участию к употреблению запрещенных веществ, участию в экстремистской деятельности. И это тоже часть той самой гибридной войны, которая ведется против наших граждан.

Пока что эта тенденция не перешла критической черты, но мы видим: проблема есть, и ее надо решать оперативно. Откладывать уже нет времени. И здесь речь должна идти не о запретах, а о том, чтобы предложить молодым людям то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед.

Владислав Росляков в 2018-м пришел в Керченский колледж с бомбой и ружьем. Погиб 21 человек. Фото: Соцсети

Не наказать, а дать право на выбор

Если это не запреты и дополнительные наказания, то о каких конкретно действиях идет речь?

Александр Бастрыкин: На всех уровнях необходимы четкие скоординированные действия органов власти и правоохранительных структур.

Нужна эффективная молодежная политика, которая распространялась бы на всю молодежь. При этом хочется отметить, что отдельные профильные ведомства уже ведут соответствующую работу, и она дает свои результаты.

В качестве примера, объединяющего разные структуры и ведомства, можно привести проект "Без срока давности", в рамках которого проходят молодежные мероприятия и конкурсы, конференции, форумы и мероприятия, поисковая работа и многое другое.

Это способствует сохранению исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Это хороший задел, и его нужно развивать.

А нашим средствам массовой информации таких детей и молодых людей нужно активнее показывать и рассказывать об их творчестве, научных и исторических изысканиях и добрых делах.

Я до сих пор не понимаю, почему наши СМИ многократно тиражируют информацию о том или ином преступлении, совершенном подростком, но стесняются рассказывать хорошее о наших детях, которые становятся настоящими героями своего времени или творят добро.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Как бы вы оценили угрозы и проблемы, которые сейчас важно увидеть?

Александр Бастрыкин: Все мы понимаем, что наше молодое поколение - это фундамент для дальнейшего развития государства и опора, от надежности которой зависит судьба всей страны. Поэтому формирование такого прочного фундамента - стратегически важная задача. Но с чем мы сталкиваемся в последнее время?

Отдельные представители нашей молодежи мыслят уже далеко не теми категориями, которые были ценными для многих поколений. Наша молодежь, попадая под влияние негативных, в том числе прозападных течений, теряет свою национальную идентичность, но что еще страшнее, начинает употреблять наркотики, вступать в запрещенные группировки, совершать преступления.

Ваше ведомство ведь не только расследует преступления, но и непосредственно активно участвует в воспитании молодого поколения?

Александр Бастрыкин: Мы действительно воспитанию молодых уделяем большое внимание. На практике такая работа уже давно и успешно ведется. Но для ее развития требуется дополнительное нормативное регулирование.

Именно поэтому недавно на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О Следственном комитете РФ" в этой части. Он предполагает закрепление правовых основ для организации воспитательной, психологической, культурно-просветительской работы, развития физической культуры и спорта, эффективного психологического мониторинга в системе Следственного комитета.

Все это позволит значительно повысить кадровый потенциал ведомства и будет способствовать развитию у сотрудников и обучающихся профессиональных и морально-нравственных качеств.

В Санкт-Петербурге молодой человек, уставший от гиперопеки родителей, открыл по ним огонь из ружья

Напомню, что сейчас в Следственном комитете действуют две академии, ряд их филиалов, четыре кадетских корпуса, пансион воспитанниц.

Кроме изучения базовых и специальных дисциплин наши ребята находят свободное время на то, чтобы помочь ветеранам. Уже в своем юном возрасте они отмечают, что для них общение со старшим поколением - это стимул не только к будущему профессиональному становлению, но и к развитию как личности.

Помимо этого они регулярно участвуют в патриотических акциях, поисковых мероприятиях, приводят в порядок объекты культуры, памятники погибшим на войне, выступают на конференциях, изучают историю.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Все это, безусловно, дает большой положительный импульс в формирование их системы ценностей, нравственных ориентиров, и именно в этом направлении мы будем продолжать работать.

Важно воспитать у молодого поколения чувство ответственности и гражданского долга, а вырастить наших детей честными и мужественными можно только на примерах жизни настоящих героев Отечества.

Кадеты Кутузов, Лермонтов и Рахманинов

Этим объясняется, почему так активно СК России развивает кадетское обучение?

Александр Бастрыкин: История кадетского обучения в России является достойным примером воспитания подрастающего поколения. Оно закладывает ростки гражданственности, патриотизма, безграничной любви к своей Родине, которые в дальнейшем смогут воплотиться в принципиальном, честном, качественном служении Отечеству.

На протяжении более 300-летней истории кадет, начало которым дал Петр Великий, воспитанники училищ были цветом нации. Они составляли славу и гордость государства, ярко проявили себя не только в военном искусстве, но и в культуре, науке, общественной жизни.

Фельдмаршалы Кутузов и Румянцев, генералы Брусилов и Карбышев, адмиралы Нахимов и Корнилов, поэты Лермонтов и Тютчев, композиторы Римский-Корсаков и Рахманинов, художники Верещагин и Боголюбов, писатели Радищев и Куприн, ученые Яблочков и Мосин - вот это далеко не полный список выпускников кадетских корпусов.

Это хорошие традиции, которые необходимо продолжать. Если же проводить реформы области образования, науки, культуры, религии, языка без оглядки на опыт предшествующих поколений, мы придем к усилению разобщенности и поляризации национальных обществ, подрыву основ культурного суверенитета, политической стабильности и государственности.

Мы должны помнить о защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти и организовывать учебный процесс, учитывая этот аспект.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Тогда расскажите в деталях, как организовано обучение и подготовка в кадетских корпусах Следственного комитета?

Александр Бастрыкин: В настоящее время в нашем ведении Кадетский корпус СК России имени Александра Невского в Москве, Санкт-Петербургский кадетский корпус, Волгоградский кадетский корпус имени Ф.Ф. Слипченко, Севастопольский кадетский корпус имени В.И. Истомина, Пансион воспитанниц в Северной столице, Московская и Санкт-Петербургская академии и пять их филиалов в Екатеринбурге, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Особо отмечу, что мы активно осуществляем поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в вопросах получения ими качественного образования.

Например, при приеме в образовательные организации высшего образования для таких детей устанавливаются квоты. Так, в 2020-2021 годах в академии Следственного комитета обеспечен набор 40 процентов детей указанной категории, в кадетские корпуса СК России - 50 процентов.

В кадетских корпусах повышенное внимание уделяется вопросам патриотического и нравственного воспитания обучающихся, организуется ранняя профориентация, созданы дополнительные образовательные программы.

Эти учебные заведения в полной мере отвечают всем требованиям нашего времени. Они оборудованы современной оргтехникой, компьютерными классами, библиотеками, спортивными и тренажерными залами. В них преподают творческие коллективы педагогов, главная задача которых - подготовка кадет к ответственной государственной службе.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Зачем следователю консерватория?

Кроме кадет у вас самое молодое по возрасту сотрудников силовое ведомство. Как воспитываете начинающих свою служебную карьеру следователей?

Александр Бастрыкин: Система образования в Следственном комитете напрямую связана с процессом воспитания.

В целях воспитания высоконравственных и духовно развитых специалистов заключены соглашения о сотрудничестве с Академией военных наук, Союзом писателей, с Мариинским и Малым театрами, Московской консерваторией, Федерацией дзюдо России, с Общероссийской просветительской организацией "Российское общество "Знание", а также Соглашение с Минобороны России (по вопросам подготовки кадров для военных следственных органов) на обучение по специальности "Следственная работа".

Внимание и уважение к людям, честность и принципиальность в службе, инициативность и настойчивость - вот те параметры, которые закладываются всем нашим воспитанникам.

Ведь от морально-нравственных и волевых качеств во многом зависят гражданственность и патриотизм, интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего поколения, а значит, будущее России.

Необходимо также отметить, что в ноябре 2020 года в СК России утверждена Концепция непрерывного ведомственного образования на период с 2021 по 2025 год. Особое внимание в ней уделено применению практико-ориентированных методов в образовательном процессе.

Таким образом, мы обеспечиваем подготовку профессиональных кадров. Уверен, что при таком подходе в будущем выпускники кадетских классов будут надежным кадровым резервом следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, с честью и достоинством служить Отечеству.

Все это позволяет реализовать одну из стратегических целей ведомства - воспитать в одном лице профессионала и достойного человека в духе гражданственности и патриотизма.